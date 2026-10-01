Consiliul Uniunii Avocaților, convocat în ședință extraordinară după o hotărâre a Curții de Apel Centru

Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova (UARM) se va întruni în ședință extraordinară pe 2 octombrie, după ce Curtea de Apel Centru a anulat o prevedere din Statutul profesiei de avocat referitoare la verificarea și constatarea stărilor de incompatibilitate, scrie Bizlaw.

Ședința este programată pentru ora 10:30 și a fost convocată printr-o dispoziție semnată de președintele UARM, Anatolie Barbacar.nPotrivit ordinii de zi, primul subiect vizează hotărârea Curții de Apel Centru din 1 octombrie 2026, pronunțată în cauza în care avocatul Ion Guzun a contestat mai multe prevederi din Statutul profesiei.

Instanța a admis acțiunea de control normativ și a anulat articolul 13 alineatul (3) din Statutul profesiei de avocat. Norma prevedea că stările de incompatibilitate stabilite de articolul 11 din Legea cu privire la avocatură sunt verificate și constatate de Consiliul UARM, la cerere sau din oficiu.

Dosarul a fost examinat de completul format din judecătorii Ghenadie Mîra, președinte, Angela Bostan, raportor, și Nicolaie Ghedrovici.

Un alt subiect de pe ordinea de zi îl constituie denunțarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor și avocaților din Republica Moldova, semnată la 8 mai 2026.

Consiliul UARM urmează să discute și convocarea Congresului extraordinar al avocaților.