SUA impun noi sancțiuni Iranului. Măsurile fac parte din campania administrației Trump de reducere a surselor de finanțare ale Teheranului

Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anunțat noi sancțiuni împotriva unor companii și sectoare ale economiei iraniene, inclusiv din industria auto, feroviară și metalurgică. Măsurile fac parte din campania administrației Trump de reducere a surselor de finanțare ale Teheranului, relatează CNBC.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine a inclus pe lista sancțiunilor mai multe companii asociate industriei iraniene a metalelor. Printre entitățile vizate se numără și o subsidiară din China a companiei iraniene de utilaje HEPCO.

Potrivit Trezoreriei SUA, noile măsuri urmăresc să limiteze accesul Iranului la venituri și la sistemul financiar internațional. Impactul acestora asupra economiei iraniene nu este deocamdată clar, în condițiile în care Teheranul se află de mai mulți ani sub sancțiuni economice extinse.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că sancțiunile au redus capacitatea autorităților iraniene de a-și finanța activitățile militare și de a sprijini organizații pe care Washingtonul le consideră teroriste.

Noile măsuri reprezintă cea mai recentă etapă a campaniei „Operation Economic Outcast”, lansată de administrația Trump la sfârșitul lunii august. Washingtonul a adoptat în ultimele săptămâni mai multe runde de sancțiuni menite să exercite presiuni economice asupra Iranului.