Remunerații anuale de peste 100 de mii de lei pentru membrii Consiliului Loteriei Naționale. Detalii de la ședința Comisiei de anchetă privind întreprinderile de stat

Remunerarea membrilor Consiliului societății „Loteria Națională a Moldovei” a fost unul dintre subiectele discutate în cadrul audierilor Comisiei de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat și a societăților în care statul deține participații, condusă de deputatul Dinu Plîngău.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierilor, un membru al Consiliului primește o indemnizație lunară de aproximativ 6300 de lei, iar în unele cazuri remunerația anuală depășește 100 de mii de lei. Deputații au solicitat explicații privind cuantumul acestor plăți și raportarea lor la volumul de muncă și rezultatele companiei.

Un alt subiect abordat a fost participarea membrilor Consiliului la ședințe online. Parlamentarii s-au interesat dacă volumul de activitate desfășurat de Consiliu justifică nivelul indemnizațiilor achitate.

La audieri a fost discutată și situația mandatului directorului general al Loteriei Naționale, care a expirat în luna martie. Deputații au solicitat explicații privind legalitatea prelungirii mandatului acestuia.

Directorul Agenției Proprietății Publice (APP), Ion Dodon, a declarat că instituția analizează situația concursurilor pentru funcțiile de conducere din întreprinderile și societățile în care statul este acționar și intenționează să organizeze concursuri pentru selectarea managerilor.

„Facem acum o analiză a situației ca să demarăm concursuri, ca să atragem cei mai buni manageri”, a declarat Ion Dodon.

Potrivit șefului APP, situația de la Loteria Națională urmează să fie clarificată. Acesta a susținut că existența unui consiliu este justificată prin dimensiunea companiei și a apreciat că cinci membri reprezintă „o cifră bună”. În opinia sa, indemnizația de 6300 de lei lunar pentru un membru poate fi justificată în cazul unei astfel de societăți.

Totodată, Ion Dodon a subliniat că activitatea membrilor Consiliului trebuie să fie efectivă și remunerată. El a susținut însă necesitatea limitării numărului de consilii în care poate activa aceeași persoană și a unei responsabilizări mai clare a membrilor.

Directorul Loteriei Naționale, Vadim Derminji, a prezentat în cadrul audierilor date privind evoluția financiară a companiei. Potrivit acestuia, profitul net al întreprinderii a crescut de la 105,6 milioane de lei în 2021 la 290,7 milioane de lei în 2025.

În aceeași perioadă, activele nete ale companiei au crescut de la 94,6 milioane la 504 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate de Derminji, contribuția Loteriei Naționale a Moldovei la bugetul de stat de la începutul activității companiei este estimată la aproximativ 2,2 miliarde de lei.