SUA îl va invita pe Vladimir Putin la summitul G20 din Miami. Marco Rubio: „Sperăm că va accepta invitația”

Statele Unite îl vor invita pe președintele rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în luna decembrie, la Miami. Anunțul a fost făcut pe 23 septembrie de secretarul de stat american Marco Rubio, după întâlnirea cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, scrie Kyiv Independent.

„Considerăm că este o oportunitate pentru el să interacționeze nu doar cu președintele (SUA), ci și cu ceilalți lideri ai lumii. Sperăm că va accepta invitația. Suntem în continuare deschiși dialogului”, a declarat Rubio pentru jurnaliști.

Sursa citată scrie că G20 este un important forum internațional de cooperare economică, iar Rusia rămâne membră a grupului. Moscova a fost exclusă din G8 în 2014, după anexarea ilegală a Crimeei.

În cazul în care Putin va participa la summit, aceasta ar fi a doua sa vizită în Statele Unite în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Prima a avut loc în august 2025, când liderul rus s-a deplasat în Alaska pentru negocieri privind războiul din Ucraina. Discuțiile nu au dus la progrese majore, notează Kyiv Independent.

După summitul din Alaska, Trump a declarat, în septembrie 2025, că și-ar dori să îl găzduiască pe Putin la summitul G20 din Statele Unite.

La rândul său, președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a declarat într-un interviu pentru presa germană, publicat pe 12 septembrie, că este pregătit să se întâlnească cu Putin în cadrul summitului de la Miami.

„Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii”, a spus Zelenski.