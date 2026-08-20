Armata Statelor Unite ale Americii (SUA) ar fi creat în secret un coridor maritim în Strâmtoarea Ormuz, prin care sunt transportate zilnic milioane de barili de petrol. Operațiunea se desfășoară de câteva săptămâni, iar în fiecare noapre între 15 și 20 de petroliere ar traversa strâmtoarea pe ruta sudică, de-a lungul coastei Omanului, transmite Axios.

Potrivit publicației, prin acest coridor sunt transportate zilnic aproximativ 10 milioane de barili de petrol, echivalentul a circa jumătate din volumul care era transportat înainte de începerea războiului dintre SUA și Iran.

„Controlăm trecerea sudică a Strâmtorii Ormuz de două luni. Coprul Gardienilor Revoluției Islamice poate crea probleme, dar nu controlează strâmtoarea. Noi o controlăm”, a declarat un oficial de rang înalt pentru Axios.

Grupul operativ care coordonează operațiunea din Strâmtoarea Ormuz își are baza în Carolina de Nord și își coordonează acțiunile cu partenerii regionali din Golful Persic, potrivit publicației. În fiecare zi este întocmită o listă a navelor care părăsesc Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, precum și o listă a petrolierelor goale care se deplasează dinspre Marea Arabiei prin strâmtoare către porturile statelor din Golf.

Convoaiele de nave traversează strâmtoarea într-un anumit interval de timp, conform instrucțiunilor armatei americane, care asigură protecția împotriva rachetelor de croazieră și dronelor iraniene. Una dintre sursele citate de Axios afirmă că, în această săptămână, militarii americani au doborât opt drone iraniene și două rachete de croazieră.

„Din Strâmtoarea Ormuz vine o cantitate enormă de petrol”, a declarat miercuri președintele SUA, Donald Trump, pentru Axios.

Trump a afirmat că, în prezent, Statele Unite nu poartă negocieri cu Iranul. „Ei pierd timpul. A negocia cu ei este o pierdere de timp”, a spus președintele american. El a adăugat că Iranul încă dispune de capacități pentru a continua lupta, însă „în general, este doar o umbră a ceea ce a fost”.