SUA au acceptat un armistițiu de două săptămâni cu Iran, cu condiția redeschiderii imediate a strâmtorii Ormuz. Detalii despre negocieri și condiții

Iranul și Statele Unite ale Americii (SUA) au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, în timpul căruia traficul maritim va fi permis prin Strâmtoarea Ormuz, transmite BBC. Acest lucru vine la mai bine de o lună după ce SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului și la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile, a declarat miercuri dimineață, 8 aprilie, că armistițiul a intrat în vigoare imediat.

Trump a afirmat că a fost de acord să „suspende bombardamentele și atacurile asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni” dacă Teheranul acceptă să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul de petrol și alte exporturi din Golf.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că a acceptat armistițiul provizoriu deoarece „am atins deja și depășit toate obiectivele militare”.

Acest lucru vine după ce anterior a avertizat că SUA ar putea distruge Iranul „într-o singură noapte” și că „o întreagă civilizație va muri în această noapte, fără a mai putea fi readusă vreodată” — amenințări care au fost condamnate de șeful Organizației Națiunilor Unite și de Papa de la Roma.

Iranul a fost de acord să permită navelor să tranziteze Strâmtoarea Ormuz timp de două săptămâni, iar trecerea acestora va fi coordonată de armata iraniană.

Potrivit BBC, țara a emis, de asemenea, un plan în 10 puncte, care include, printre altele, încetarea completă a războiului în Iran, Irak, Liban și Yemen; „angajament deplin” pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului; eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de SUA; și „plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție” către Iran.

De asemenea, documentul precizează că „Iranul se angajează pe deplin să nu urmărească deținerea de arme nucleare”.

„Victoria Iranului pe câmpul de luptă va fi consolidată și în negocierile politice”, a declarat Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului într-un comunicat.

La câteva ore după anunțarea armistițiului de către Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat: „Israelul sprijină decizia președintelui Trump de a suspenda loviturile împotriva Iranului timp de două săptămâni, cu condiția ca Iranul să redeschidă imediat strâmtoarea și să oprească toate atacurile împotriva SUA, Israelului și țărilor din regiune.”

Publicația adaugă că nu era clar cât de implicat a fost Netanyahu în procesul decizional al lui Trump.

Totodată, potrivit lui Sharif, armistițiul va intra în vigoare și în Liban, unde Israelul susține că luptă împotriva grupării militante Hezbollah, susținută de Iran. În același timp, în discursul său, Netanyahu a declarat că „armistițiul nu include Libanul”.



Ce urmează?

Potrivit BBC, Pakistanul, care a mediat negocierile, a invitat delegațiile să se întâlnească vineri la Islamabad „pentru a continua negocierile în vederea unui acord final care să soluționeze toate disputele”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat că există discuții în curs privind întâlniri față în față, dar a spus că „nimic nu este final până când nu este anunțat de președinte sau de Casa Albă”.

Publicația precizează faptul că indiferent de forma pe care o vor lua, negocierile vor fi foarte dificile.

Deja, cele două țări par să aibă poziții contradictorii privind ce presupune acest armistițiu. Iar Iranul și SUA au avut două runde de negocieri în ultimul an, ambele fiind marcate de escaladarea tensiunilor militare în timpul discuțiilor.