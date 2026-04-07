Iranul a oprit legăturile directe cu SUA înaintea ultimatumului lui Donald Trump. Iranienii se strâng pe poduri și lângă centralele electrice și nucleare

Iranul a suspendat contactele diplomatice directe cu Statele Unite în urma amenințării lui Donald Trump de a „distruge civilizația iraniană”, relatează The Wall Street Journal , citat de MediaFax. Potrivit ziarului, negocierile prin intermediari continuă.

Surse din WSJ au declarat că refuzul de a se angaja direct a complicat eforturile de a ajunge la un acord înainte de termenul limită impus de Donald Trump, ora 3:00 dimineața, ora în R. Moldova, pe 8 aprilie.

Sursa ziarului a declarat că Iranul intenționează să transmită un semnal de „dezaprobare și sfidare prin întreruperea comunicațiilor”.

Și NYTimes anunță că „Iranul a încetat negocierile cu Statele Unite, informând Pakistanul că nu se va mai angaja în discuțiile de încetare a focului, potrivit a trei înalți oficiali iranieni”.

Oamenii formează lanțuri umane de-a lungul podurilor și în jurul centralelor electrice și nucleare din Iran, ca răspuns la amenințările președintelui Trump de a distruge infrastructura, au arătat videoclipuri și fotografii postate de presa de stat și alte mijloace de informare locale.

Mulți dintre manifestanți au fluturat steagul Republicii Islamice Iran sau au ținut în mână imagini cu ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem care a fost ucis în salvele de deschidere ale războiului dintre SUA și Israel.

În orașul Kermanshah, din vestul țării, fotografiile agenției de știri semioficiale Mehr au arătat protestatari în fața unei centrale electrice care purtau un banner pe care scria: „Atacurile asupra infrastructurii electrice sunt considerate crime de război”.

Guvernul iranian a organizat mitinguri de susținere pe tot parcursul războiului. Nu este clar dacă demonstrațiile de astăzi au fost spontane sau planificate. În paralel, Casa Albă neagă posibilitatea utilizării armelor nucleare în Iran.