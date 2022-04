Serviciile secrete britanice susțin că trupele rusești, care se retrag din nordul Ucrainei, au nevoie de o recondiționare semnificativă înainte de a se disloca pentru operațiuni în estul Ucrainei.

Potrivit unui raport al serviciilor secrete britanice, publicat pe 5 aprilie, forțele ucrainene au recucerit orașe cheie în nordul Ucrainei, după ce au forțat trupele ruse să se retragă din zonele din apropierea orașului Cernihiv și din nordul Kievului.

