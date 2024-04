Ședință amânată Săptămâna viitoare Vlad Filat își va afla sentința în dosarul de spălare de bani

Ex-premierul Vlad Filat urma să își afle luni, 29 aprilie, sentința în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Pronunțarea sentinței a fost însă amânată pe motiv că un membru al completului de judecată se află în concediu anual.

Procurorul de caz a cerut pentru fostul premier aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 7 ani și a unei amenzi în valoare de 12,8 milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor.

Anterior, Filat a declarat pentru Ziarul de Gardă că se așteaptă la o decizie legală, dorindu-și „o atitudine corectă, nu deosebită”. Acesta însă a ținut să puncteze în fața judecătorilor că nu a fost un „simplu prim-ministru”, ci unul cu un mandat de aproape patru ani.

Sentința în acest dosar urmează să fie pronunțată la 7 mai curent.

La 16 ianuarie 2019, Procuratura Anticorupție (PA) anunța că a finalizat și transmis în judecată un dosar penal pe faptul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, în care este învinuit fostul prim-ministru Vlad Filat. Deşi acest dosar a fost trimis în judecată la mijloc de ianuarie 2019 şi la peste un an după ce sentinţa de condamnare în celălalt dosar pe numele său a devenit definitivă şi irevocabilă, datele din această cauză penală arată că ea a fost iniţiată de procurori încă în august 2015, cu două luni înainte de autodenunţul lui Ilan Şor.

Fostul premier a fost învinuit că în perioada anului 2013 a spălat bani în proporții deosebit de mari, utilizând un intermediar care se afla cu el în relații de afinitate pentru realizarea transferurilor. Procurorii au făcut referire la Ion Rusu, cumnatul și nașul de cununie al ex-premierului, care a decedat între timp. Astfel, la 1 iulie 2013, Filat ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală pentru PLDM, la conducerea căruia se afla, pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2014, cu o companie de consultanță din Washington, SUA (Greenberg Quinlan Rosner Research, n.r.). Pentru serviciile contractate, el ar fi achitat către compania nerezidentă suma totală de 12 847 902 lei, efectuând periodic transferuri din conturile companiilor gestionate prin intermediar în care erau depozitate mijloace financiare obținute prin infracțiuni de corupție din Banca de Economii (BEM, n.r.).

„Conform probatoriului, inclusiv al rezultatelor cererii de comisie rogatorie efectuate către autorităţile din SUA, care au confirmat serviciile de consultanţă prestate de compania din Washington către partidul politic din R. Moldova, s-a stabilit că mijloacele băneşti menţionate, originea cărora se dorea camuflată, au fost primite de către învinuit urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă şi corupere pasivă, pentru care învinuitul este condamnat şi îşi ispăşeşte pedeapsa în penitenciar”, susţin acuzatorii de stat.

În cei cinci ani în care dosarul s-a aflat pe masa magistraților, mai multe ședințe au fost amânate din cauza regimului special de activitate în vederea prevenirii răspândirii infecției COVID-19, apoi pe motiv că Vlad Filat s-a aflat la tratament peste hotarele țării.

Atât procurorul de caz, cât și apărătorii lui Filat, au spus anterior că nu a fost vreo intenție de tergiversare a dosarului.

La rândul lui, fostul premier a spus atunci că își dorește cât mai repede o decizie pe acest dosar.

În cadrul ședinței din 19 ianuarie 2024, procurora Nadejda Busuioc a citit pledoaria. La final, acuzatoarea de stat a solicitat aplicarea în privința lui Filat a pedepsei cu închisoarea pe un termen de 7 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. De asemenea, ea a cerut încasarea de la Vlad Filat și trecerea forțată și gratuită în contul statului a sumei de 12,8 milioane de lei, contravaloarea banilor ce au constituit obiectul spălării banilor.

În replică, Viorel Berliba, unul dintre avocații lui Filat, a spus că pledoaria procurorei conține contraargumente la probele prezentate de ei și nu demonstrează vinovăția fostului premier. El a mai spus că în discursul său, procurora a invocat elemente și lucruri care nu au fost examinate în cadrul cercetării penale.

„Din pledoaria doamnei procuror, am înțeles că dânsa nu a înclinat greutatea balanței spre demonstrarea vinovăției lui Vladimir Filat, dar s-a apărat de argumentele apărării. Nu a demonstrat de ce și unde se conturează vinovăția lui Vladimir Filat. El luptă în acest caz de 5 ani să demonstreze că este nevinovat și acest dosar a fost orchestrat în perioada statului capturat, urmărindu-se cu orice scop ca la acea etapă, Vladimir Filat să fie ținut izolat, ca fiind principalul oponent al regimului de atunci. În mod normal, după schimbarea regimului, Procuratura trebuia să recunoască că este un dosar fabricat și să-și retraga învinuirea. Acest lucru nu s-a întâmplat și în rezultat, avem un rechizitoriu, în viziunea noastră, lovit de nulitate, un dosar fără probe și o povară a responsabilității pe care Procuratura a pasat-o pe seama instanței de judecată”, a spus avocatul Viorel Berliba.



Fostul premier susține că dosarul este lipsit de probatoriu și că procurorul ar fi trebuit să renunțe la învinuire.

„Acest dosar a fost pornit în august 2015 de același procuror care ulterior a administrat dosarul în baza căruia am fost condamnat. Este vorba de Adriana Bețișor. Dosarul a fost pornit în momentul în care CtEDO a luat decizia de a examina cauza mea în regim prioritar. Au mai fost și alte două elemente despre care o să vorbesc la ultimul cuvânt. Pe parcursul ședințelor de judecată, apărarea a venit cu un șir de argumente care au venit să demonstreze că probatoriul este unul inexistent și logica lucrurilor spune că în momentul în care vine la pledoarie, procurorul vine și își argumentează poziția de învinuire, dar nu vine să combată argumentele aduse de apărare. Nu înțeleg cum dosare de asemenea fel, și sunt multe alte dosare pornite în perioada statului capturat, se află în continuare în instanța de judecată. Eu știam că am avut un stat capturat. Procuratura era capturată. Ne gândeam că, în mod normal, în lipsa probatoriului cu care s-a venit în acest dosar, procurorul ar trebui să vină și să renunțe la învinuire. Dar nu a fost să fie. La noi, procurorii nu dau înapoi. Dacă au pornit un dosar, merg până la CSJ, ceea ce mi se pare o prostie. În momentul în care lucrurile sunt evidente, este firesc să renunți”, a spus Vlad Filat pentru ZdG.

Acesta mai spune că este interesat să fie emisă o decizie legală pe acest dosar.

Fostul premier Vlad Filat și-a spus, în cadrul ședinței de judecată convocate la 27 februarie, ultimul cuvânt în dosarul în care este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Acesta se declară nevinovat și spune că „este vorbadespre aceleași fapte, aceleași sume de bani” pentru care a fost anterior condamnat.

„Eu nu am fugit din R. Moldova, deși am fost sfătuit de multe ori să o fac. N-am fost de acord cu condamnarea (într-un dosar de corupție, n.r.), dar am executat-o. Vreau ca față de mine să fie corectitudine în atitudine. Nu am fost un simplu prim-ministru, dar 3 ani și șapte luni. Vreau atitudine corectă, nu deosebită”, a menționat Filat în pledoaria sa.