Polonia va recunoaște căsătoriile între persoane de același sex încheiate în statele Uniunii Europene

Căsătoriile între persoane de același sex, încheiate în alte state ale Uniunii Europene, vor fi recunoscute în Polonia. Decizia a fost pronunțată pe 20 martie de Curtea Administrativă Supremă a Poloniei, transmite DW.

Conform sursei citate, Hotărârea vine după cazul unui cuplu de cetățeni polonezi care s-a căsătorit în Germania în 2018. După revenirea la Varșovia, autoritățile au refuzat să le înregistreze căsătoria, invocând prevederea constituțională care definește mariajul ca fiind între un bărbat și o femeie.

În noiembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că refuzul de a recunoaște astfel de căsătorii încalcă legislația UE. În urma acestei decizii, instanța din Polonia a stabilit că înregistrarea căsătoriilor între persoane de același sex nu contravine ordinii publice.

Potrivit DW, hotărârea a fost salutată cu aplauze în sala de judecată, unde erau prezenți activiști și cupluri de același sex.