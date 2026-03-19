AUDIO „Amendă pentru homosexualitate”: mărturiile tinerei vizate și explicațiile polițiștilor. Cernăuțeanu anunță anchetă de serviciu

„IGP minte” – astfel a reacționat activista Angelica Frolov, după ce poliția a oferit explicații despre interacțiunea dintre doi polițiști și o tânără, „cu comportament suspect”, din comunitatea LGBTQ+, care susține că i-ar fi fost ceruți 3 000 de lei sub pretextul că „este ilegal să fii homosexuală”.

Redacția ZdG a obținut o înregistrare video a discuției dintre tânăra vizată și al doilea echipaj de poliție, chemat la fața locului pentru a documenta situația legată de presupusa „amendă” în sumă de 3 000 de lei.

Solicitat de Ziarul de Gardă, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că acțiunile celor două echipaje vor fi documentate în cadrul unei anchete de serviciu. Acesta a adăugat că „la moment este dificil să spun că doamna Frolov are dreptate”: „Nu justificăm acțiunile polițiștilor; acestea vor fi documentate, dar trebuie să fim corecți în raport cu toți, și cu comunitatea, și cu angajații, și cu societatea”.

Joi, 19 martie, Angelica Frolov, directoarea administrativă a Centrului GENDERDOC-M, a semnalat public cazul unei tinere din comunitatea LGBTQ+, care susține că a fost oprită și hărțuită de doi angajați ai poliției. Potrivit acesteia, polițiștii i-ar fi luat telefonul din mână, i-ar fi verificat fotografiile și i-ar fi spus că „este ilegal să fii homosexuală”, cerându-i 3 000 de lei „ca să nu aibă probleme”.

În scurt timp, IGP a publicat un comunicat de presă în care a precizat că intervenția echipajului „a fost determinată de comportamentul considerat suspect al tinerei”. „Aceasta se uita frecvent în telefon și, simultan, părea să caute ceva pe jos, aspecte care au ridicat suspiciuni cu privire la posibile activități asociate consumului sau deținerii de substanțe interzise. În acest context, polițiștii au legitimat persoana și i-au solicitat să prezinte telefonul mobil, pe care l-au verificat sumar, după care au continuat patrularea”, a scris poliția, adăugând îndemnul către cetățeni „să evite asocierea nejustificată a Poliției în postări create cu scopul de a genera vizualizări sau de a-și promova imaginea personală.”

Frolov: „IGP minte”

După ce poliția a declarat că tânăra ar fi fost suspectată de consum de droguri, activista Angelica Frolov a reacționat tranșant: „IGP minte”.

„Prin postarea făcută publică de către IGP, în care mi-au dat tag și m-au învinuit de declarații iresponsabile, mă simt hărțuită și intimidată de poliție, hărțuită pentru că am raportat o informație de interes public, o încălcare gravă. IGP minte, vreau dovezi, vreau înregistrarea video de la polițiștii în cauză a acestei situații. Noi avem înregistrarea cu discuția celui de-al doilea echipaj care încerca să descurajeze victima să depună plângere pentru a «nu strica viața a doi tineri». Deci ei nu aveau dubii că «tinerii» care sunt de fapt colaboratori de poliție au comis o infracțiune”, a scris Frolov pe Facebook.

Discuția tinerei cu al doilea echipaj de poliție

În înregistrarea obținută de ZdG, tânăra povestește că polițiștii s-au apropiat de ea sub pretextul unei verificări a consumului de droguri. În replică, unul dintre polițiștii din al doilea echipaj, care s-a prezentat drept șefului celor doi, chemat pentru a clarifica situația, a explicat că astfel de controale fac parte dintr-o campanie mai amplă de combatere a consumului de droguri: „Sunt cazuri când ascund și în chiloți fetele, verificăm când este cea mai mică suspiciune”.

În continuare, tânăra a povestit că i-ar fi fost „smuls telefonul din mână”, iar în timp ce unul dintre polițiști îi atrăgea atenția că unul dintre cei doi câini nu avea botniță, celălalt i-ar fi verificat „mesaje și fotografii intime și personale de anul trecut”. Potrivit acesteia, polițiștii ar fi găsit imagini cu ea și partenera sa: „Nu era pornografie sau altceva, doar ne îmbrățișam”, a explicat tânăra. „M-au întrebat dacă sunt lesbiană și că pentru așa ceva pot să fiu aruncată din țară (…). Mi-au spus că pot să merg la comisariat sau să rezolvăm problema pe loc, cu 3 000 de lei”, a mai relatat fata.

Tânăra și-ar fi recuperat telefonul după ce le-a spus polițiștilor că își va suna prietena pentru a aduce banii. Când prietena ei a ajuns la fața locului și a început să-i fotografieze pe polițiști, aceștia ar fi plecat.

Tânăra le-a spus polițiștilor din cel de-al doilea echipaj sosit ulterior că este dispusă să facă orice test pentru a demonstra că nu consumă droguri. Unul dintre polițiști a afirmat că colegii săi intenționau să-i întocmească un proces-verbal, însă nu ar fi avut formulare și ar fi plecat pentru a le aduce. Acesta a mai spus că „sunt băieți tineri și nu cunosc suficient legea”. Totodată, acesta și-a cerut scuze din numele colegilor săi și a spus că vor avea „probleme mari”.

„Eu îmi cer scuze pentru subalternii mei; ei sigur că nu au procedat corect; au exagerat puțin. Eu înțeleg perfect. În locul dvs. Probabil aș fi procedat la fel. În același timp, știu cum ei lucrează: ei lucrează multe ore, uneori fără pauze, fără odihnă, și ceea ce s-a întâmplat poate a fost pentru că nu erau odihniți; mai sunt și tineri. (…)”, a declarat polițistul.

Polițist: Dumneavoastră înregistrați discuția noastră?

Persoana vizată: Dar ar trebui să o înregistrăm?

Polițist: Nu, doar întrebăm ca să știm cum să discutăm cu dumneavoastră.

Persoana vizată: Nu, nu înregistrăm.

Înregistrarea:

Anchetă de serviciu și „discuția provocatoare”

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, într-un comentariu pentru ZdG, a declarat că plângerea tinerei a fost preluată într-un sfârșit de către conducerea ierarhic superioară. Totodată, a fost dispusă o anchetă de serviciu.

„Ei (al doilea echipaj, n.r.) au încercat să explice fără a cunoaște la rândul lor, însă au încercat să găsească linia mediană. Ei nu au justificat acțiunile colegilor lor, dar nici nu puteau să confirme că este cu certitudine așa. Au fost scăpări; indiferent de cum stau lucrurile, trebuia să preia plângerea, însă toate acțiunile sunt verificate în cadrul unei anchete interne”, a declarat șeful IGP.

Cât despre faptul că „IGP minte”, Cernăuțeanu a spus că declarațiile sunt „regretabile”. „Noi am relatat acțiunile întreprinse în raport cu aceasta. La moment este dificil să spun că doamna Frolov are dreptate. Asta ar presupune că noi acuzăm din prima unii angajați, fără o dovadă sau un probatoriu”, a declarat acesta.

„Eu aș putea spune că discuția cu cel de-al doilea echipaj a fost provocatoare. Au încercat să-i provoace pe angajați, dar noi am văzut un echilibru al angajaților. Dar trebuie să elucidăm toate aceste acțiuni în cadrul anchetei de serviciu. Doamna Frolov are telefonul meu; ori de câte ori a apelat și a putut comunica, exact așa și aici trebuia să procedeze: să găsim o comunicare. Să poarte răspundere cine e vinovat, dar să nu acuzăm în public fără probe și să nu atentăm la viața altor persoane, altor familii. Nu justificăm acțiunile polițiștilor; acestea vor fi documentate, dar trebuie să fim corecți în raport cu toți, și cu comunitatea, și cu angajații, și cu societatea”, a concluzionat Viorel Cernăuțeanu.

Reacția Centrul de Informații GENDERDOC-M

Centrul de Informații GENDERDOC-M a emis un comunicat în care a condamnat „reacția Poliției în raport cu informațiile apărute despre un posibil caz extrem de grav de abuz, comis de angajați ai poliției asupra unei persoane din comunitatea LGBTQI+”.

„Dacă aceste informații se confirmă, vorbim nu doar despre un posibil act de corupție și abuz de putere, ci despre tratament discriminatoriu și degradant, exercitat de reprezentanți ai unei instituții care are obligația să protejeze, nu să umilească și să extorcheze bani. În loc să anunțe prompt o investigație imparțială și transparentă, Poliția Republicii Moldova a ales să publice un mesaj defensiv, în care neagă acuzațiile și mută accentul de pe fapte asupra persoanelor care au avut curajul să vorbească despre caz. Considerăm această reacție drept o tentativă de intimidare, de discreditare publică și un atac direct asupra apărătorilor drepturilor omului, inclusiv prin menționarea nominală a Angelicăi Frolov”, se arată în comunicatul citat.

Centru a adăugat că etichetarea unei activiste și insinuarea că semnalarea unui abuz ar urmări „vizualizări” sau „promovare personală” reprezintă „un răspuns inadmisibil din partea unei instituții publice”. „Un asemenea limbaj nu doar că decredibilizează victimele și apărătorii lor, dar transmite mesajul că persoanele care denunță abuzuri riscă să fie expuse, atacate și intimidate chiar de către cei care ar trebui să le asigure protecția. Într-un stat de drept, loialitatea față de colegi nu poate prevala asupra obligației de a investiga abuzurile”, a punctat organizația.