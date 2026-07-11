Opozantul rus Boris Nadejdin, inclus pe lista oficială a „agenţilor străini” din Rusia

Politicianul de opoziţie şi activistul antirăzboi rus Boris Nadejdin a fost adăugat pe lista oficială a „agenţilor străini” în perspectiva alegerilor parlamentare din septembrie din Federaţia Rusă, potrivit Agerpres.

Printre altele, Nadejdin a fost acuzat de incitare la participare la adunări neautorizate, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei de la Moscova.

Includerea sa în registrul „agenţilor străini” înseamnă că Boris Nadejdin nu se mai poate implica în activităţi politice.

Politicianul nu a părut surprins de decizie. „Era de aşteptat. Înaintea alegerilor pentru Duma de Stat, ei încearcă să elimine opozanţii periculoşi”, a scris Nadejdin pe Telegram. El intenţionase să candideze la alegerile prezidenţiale din 2024, dar dosarul său nu a fost acceptat de Comisia Electorală rusă.

Peste 1.200 de persoane şi organizaţii sunt incluse pe lista „agenţilor străini” elaborată de Ministerul Justiţiei rus.