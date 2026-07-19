Debitul Dunării este la un nou minim istoric. „Situația este critică”, spun autoritățile române

Debitul Dunării a coborât duminică, 19 iulie, la un nou minim istoric, comparabil cu cel înregistrat în 2005. Reprezentanții Apelor Române spun că debitul va continua să scadă și în zilele următoare din cauza lipsei ploilor și anunță restricții pentru irigații, scrie HotNews.

În unele zone ale Dunării, precum la Corabia, la confluența cu râul Olt, nivelul apei a scăzut atât de mult încât oamenii pot ajunge la pas până spre mijlocul apei, potrivit imaginilor publicate de Apele Române Olt.

„Astăzi, Dunărea atinge un nou minim istoric, respectiv vorbim de 1 650 metri cubi pe secundă, comparabil cu perioada lui 2005, iar această tendință de scădere se va menține, din păcate, în primele zile ale săptămânii imediat următoare. Sperăm însă că precipitațiile prognozate în bazinul Dunării pot să aducă un mic aport și situația să se îmbunătățească”, a declarat Ana Maria Agiu, specialist relații publice Administrația Națională „Apele Române”, la Digi24.

Reprezentanta Apelor Române a spus că situația rămâne „critică”, în special în zona Călărași-Cernavodă, unde au fost introduse restricții privind utilizarea apei pentru irigații.

„Situația este critică din cauza faptului că lipsa de precipitații se resimte. Din acest motiv, în special pe sectorul Călărași-Cernavodă, au fost impuse restricții la folosință pentru irigații. Aceasta înseamnă furnizarea cu debite reduse sau într-un anumit interval de timp a apei”, a explicat Ana Maria Agiu, la Digi24.

„Este nevoie de foarte multă prudență în gestionarea resursei de apă și apelul nostru este, în aceste perioade, pentru economisirea apei și folosirea ei exclusiv pentru alimentarea cu apă, astfel încât apa de băut să ajungă pentru toți”, a mai spus reprezentanta instituției.