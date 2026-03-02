LIVE TEXT Zelenski propune trimiterea de experți ucraineni în drone în Orientul Mijlociu, ca parte a inițiativei de armistițiu. Război în Ucraina, ziua 1468

UPDATE 22:08 Ucraina este pregătită să trimită cei mai buni experți ai săi în interceptarea dronelor iraniene în Orientul Mijlociu dacă liderii regionali îl pot convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu de o lună, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat Bloomberg pe 2 martie, scrie The Kyiv Independent.

Remarcile sale au venit după ce atacurile iraniene cu drone și rachete au vizat orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, ca represalii pentru atacurile coordonate de SUA și Israel care l-au ucis pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khameini , și pe alți oficiali de rang înalt pe 28 februarie. Teheranul a lansat, de asemenea, atacuri asupra Israelului și a activelor militare americane din Irak, Bahrain, Kuweit și Qatar.

Ucraina a acumulat o experiență unică în doborârea dronelor în timpul războiului de amploare al Rusiei, multe dintre acestea fiind drone de tip Shahed pe care Teheranul a început să le livreze Moscovei în 2022, a declarat Zelenski. De atunci, aproximativ 57.000 de astfel de drone au fost folosite împotriva Ucrainei.

„Aș sugera următoarele: liderii din Orientul Mijlociu au relații excelente cu rușii. Ei le pot cere rușilor să pună în aplicare un armistițiu de o lună”, a declarat președintele ucrainean .

Zelenksi a propus trimiterea principalilor operatori de interceptoare de drone din Ucraina în Orientul Mijlociu dacă se ajunge la un armistițiu. El a adăugat că armistițiul ar putea dura două săptămâni sau două luni pentru a ajuta la protejarea civililor din țările din Orientul Mijlociu.

Kievul a insistat în mod constant pentru un armistițiu necondiționat, în timp ce Moscova a respins această propunere, continuându-și atacurile neobosite asupra Ucrainei.

Pe parcursul zilei, Zelenski a declarat că nu a primit nicio solicitare directă din partea țărilor europene sau din Orientul Mijlociu de a trimite experți ucraineni pentru doborârea dronelor iraniene, după declarația premierului britanic Keir Starmer, care a afirmat că experții ucraineni ar putea oferi îndrumări privind interceptarea acestora.

„Suntem gata să împărtășim aceste informații. Să ne lăsăm partenerii să vină la noi”, a spus Zelenski.

UPDATE 19:30 Numărul persoanelor rănite în urma accidentului de la un tren suburban din districtul Krîvîi Rih a crescut la zece, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, pe Telegram.

„Numărul răniților în urma atacului inamic asupra districtului Krîvîi Rih a crescut la zece”, a spus el.

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a solicitat asistență medicală și a fost internat în spital.

În prezent, șase dintre răniți rămân în spitale.

Potrivit lui Hanzha, majoritatea victimelor au suferit răni de șrapnel și comoții cerebrale. Toate primesc îngrijirile medicale necesare.

El a adăugat că un bărbat în vârstă de 75 de ani a fost ucis în atac.

UPDATE 16:20 Militarii Federației Ruse au lovit cu drone un tren de pasageri în raionul Krîvîi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk. În urma atacului, un bărbat a fost ucis, iar alte șapte persoane au fost rănite.

Printre victime se numără și un copil în vârstă de 10 ani, au anunțat procurorii ucraineni.

UPDATE 11:25 În noaptea trecută, forțele ruse au atacat trei raioane ale regiunii Dnipropetrovsk, provocând incendii, distrugeri de locuințe și moartea unui civil.

În comunitatea Pokrovske din raionul Sînelnîkove, un bărbat în vârstă de 55 de ani și-a pierdut viața în urma atacului. Salvatorii l-au scos de sub dărâmăturile unei case distruse. Două locuințe private au fost complet distruse, iar alte patru au fost avariate.

În orașul Krîvîi Rih, au izbucnit mai multe incendii pe teritoriul unei întreprinderi. La fața locului au intervenit echipele de salvatori. De asemenea, a fost avariată o companie de transport, precum și obiective din orașul Apostolove, din raionul Krîvîi Rih.

În raionul Nikopol a fost avariat un bloc de locuințe cu cinci etaje.

UPDATE 11:20 În noaptea trecută, o dronă rusească a lovit un imobil rezidențial dintr-o localitate a raionului Koriukivka, în regiunea Cernihiv.

În urma impactului a izbucnit un incendiu care s-a extins pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. O femeie în vârstă de 89 de ani și-a pierdut viața în atac.

UPDATE 08:23 În noaptea de 2 martie (începând cu ora 18:30, 1 martie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac aerian cu 94 de drone de atac.

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau neutralizat 84 de drone în regiunile de nord, sud și est ale țării.

Au fost confirmate lovituri directe ale 10 drone în patru locații, precum și căderea resturilor dronelor doborâte în alte două locații.

UPDATE 08:15 Doi copii au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra raionului Zaporijjea, a anunțat guvernatorul Ivan Fedorov.

„Rușii au lovit Komîșuvaha cu bombe aeriene ghidate. O casă a fost distrusă, iar clădirile învecinate au fost avariate de unda de șoc și de resturile exploziei”, a scris Fedorov pe rețelele de socializare, în dimineața zilei de 2 martie.

Două fete, în vârstă de 9 și 15 ani, au fost rănite.