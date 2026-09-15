LIVE TEXT Volodimir Zelenski a semnat decretul pentru demiterea lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general. Război în Ucraina, ziua 1665

UPDATE 22:05 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general, după ce Rada Supremă și-a dat acordul pentru demiterea acestuia. Un decret în acest sens a fost semnat pe 15 septembrie, notează Ukrinform.

Tot pe 15 septembrie, Rada Supremă a Ucrainei și-a dat acordul pentru demiterea lui Ruslan Kravcenko din funcția de procuror general. Moțiunea a fost susținută de 317 deputați. Cu o zi înainte, președintele Zelenski îl suspendase pe Kravcenko din funcția de procuror general.

Luni, 14 septembrie, Kravcenko a declarat că, după ce și-a depus demisia pe 7 septembrie, a semnat o ordonanță privind punerea sub acuzare a directorului Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), Semen Krîvonos.

Acesta este acuzat de falsificarea unor documente oficiale pentru a obține un folos necuvenit în proporții deosebit de mari, precum și de o adopție fictivă, menită să creeze în mod artificial temeiuri pentru evitarea răspunderii în instanță.

Ulterior, Kravcenko a publicat textul ordonanței privind punerea sub acuzare și materialele dosarului care îl vizează pe Krîvonos. El a mai declarat că a plecat în străinătate într-o deplasare de serviciu.

În seara zilei de 14 septembrie, Procuratura Generală a negat informațiile potrivit cărora directorului NABU, Semen Krîvonos, ar fi fost pus sub acuzare.

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a demisionat după ce oamenii legii au descoperit o schemă în care un funcționar din cadrul Parchetului ar fi protejat centre de apel frauduloase.

UPDATE 20:16 Ucraina a testat cu succes un alt tip de dronă-interceptor, concepută pentru a doborî dronele Shahed rusești propulsate cu reacție, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 15 septembrie, după discuțiile cu comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Mihailo Drapatîi, relatează presa ucraineană.

Pe măsură ce Rusia își extinde arsenalul de drone de tip Shahed propulsate cu reacție, inclusiv Geran-3, Geran-4 și Geran-5, precum și de muniții rătăcitoare Banderol, asemănătoare rachetelor de croazieră, Ucraina întâmpină dificultăți tot mai mari în interceptarea acestor arme în timpul atacurilor prelungite, regiunea Kiev fiind vizată frecvent.

„Un Shahed a fost lovit cu succes, însă unele aspecte legate de controlul interceptorului mai trebuie îmbunătățite. Lucrările continuă – va mai dura ceva timp”, a spus Zelenski.

Dronele propulsate cu reacție pot atinge viteze de până la 600 de kilometri pe oră, ceea ce le face mai dificil de interceptat decât variantele Shahed anterioare, propulsate cu motoare cu piston. Utilizarea acestora a crescut, de asemenea, semnificativ în această vară, ajungând în iulie la un nivel de aproximativ cinci ori mai mare decât în iunie, a declarat pe 31 august purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene, Iurii Ihnat.

Potrivit lui Zelenski, Rusia a lansat aproape 800 de drone propulsate cu reacție asupra Ucrainei în decurs de patru zile, la sfârșitul lunii august.

Ministrul ucrainean al Apărării, Evhen Hmara, a declarat pe 29 august că Ucraina a testat în teren patru tipuri de interceptoare potențiale împotriva dronelor Shahed rusești propulsate cu reacție, fără a preciza ce companii le dezvoltă sau în ce stadiu se află proiectele.

Anatolii Hrapcinski, ofițer în rezervă al Forțelor Aeriene, a declarat pentru Kyiv Independent că utilizarea dronelor propulsate cu reacție era de așteptat, întrucât forțele ruse căutau modalități de a suprasolicita apărarea antiaeriană a Ucrainei.

Acesta a mai spus că, la începutul invaziei pe scară largă, trupele ruse dispuneau doar de arme costisitoare cu rază lungă de acțiune, care puteau fi lansate de pe avioane strategice, submarine sau de pe coastă.

UPDATE 16:20 Forțele ucrainene au lovit rafinăria de petrol din Sîzran, situată în regiunea Samara din Rusia, și o fabrică de drone din orașul rus Taganrog în noaptea de 15 septembrie, a confirmat Statul Major General al Ucrainei.

Statul Major General a declarat că la rafinăria din Sîzran, care face parte din gigantul petrolier de stat rus Rosneft, s-au înregistrat o lovitură directă și un incendiu. Conform comunicatului, au fost lovite unitatea principală de rafinare a petrolului AVT-6 și parcul de rezervoare al instalației.

Conform presei ucrainene, rafinăria are o capacitate anuală de prelucrare a țițeiului de aproximativ 8,9 milioane de tone metrice și produce benzină, motorină, combustibil pentru aviație și alte produse petroliere.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedorișcev, a declarat că peste 40 de drone ucrainene au fost doborâte deasupra teritoriului regiunii.

O zonă industrială a fost avariată, iar geamurile mai multor clădiri rezidențiale au fost sparte, a spus Fedorișcev, fără a preciza locația sau numele obiectivelor afectate.

Conform canalului Telegram Exilenova Plus, au izbucnit incendii în mai multe puncte din cadrul complexului după ce acesta a fost lovit de drone ucrainene.

În orașul Taganrog, din sudul Rusiei, forțele ucrainene au lovit sediul companiei Atlant Aero, unde au fost semnalate explozii și un incendiu, a declarat Statul Major General.

Atlant Aero produce vehicule aeriene fără pilot și componente, inclusiv dronele de atac și recunoaștere „Molniya”, precum și componente pentru vehiculele aeriene fără pilot (UAV) rusești „Orion”.

„Rusia continuă să atace sectorul nostru energetic, logistica obișnuită și infrastructura critică. Iar răspunsurile noastre la aceste atacuri sunt concrete”, a declarat Zelenski pe X.

Zelenski a confirmat atacurile ucrainene asupra orașelor Taganrog și Sîzran, adăugând că forțele ucrainene au lovit o bază de pregătire și lansare a dronelor din regiunea Oryol, precum și „ținte din Marea Neagră”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

UPDATE 16:00 Forțele ruse au lovit din nou infrastructura civilă a regiunii Odesa în amiaza zilei de marți.

În urma unei lovituri pe teritoriul unei ferme avicole, a luat foc acoperișul clădirii, echipat cu panouri solare.

Pompierilor au salvat o parte din păsări.

UPDATE 11:00 În Volînia, în noaptea aceasta, un tren cu locomotive pe cărbune a luat foc în urma unui atac rusesc. Nu au existat victime.

UPDATE 10:55 În Kiev, 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești de la începutul zilei, au comunicat salvatorii.

Ulterior, primarul Vitali Kliciko a anunțat că unul dintre răniții în urma atacului din această dimineață asupra capitalei a decedat la spital. Bărbatul fusese internat în stare gravă.

Locațiile lovite:

Cartierul Solomianski: o clădire nerezidențială a fost lovită, fără a izbucni un incendiu. Au fost rănite 6 persoane.

Cartierul Darnița: s-a înregistrat o lovitură pe teritoriul unei stații de benzină, o persoană a fost rănită. A izbucnit un incendiu minor, care a fost stins cu ajutorul extinctoarelor.

Cartierul Holosiivski: a avut loc o lovitură pe teritoriul unei stații de benzină. O persoană a fost rănită. Incendiul a fost stins.

Cartierul Obolonski: a luat foc o clădire nelocuibilă. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 10:50 În urma unui atac al Federației Ruse, a luat foc o clădire de depozitare din regiunea Odesa.

De asemenea, au fost avariate acoperișurile, fațadele și geamurile a trei case private, a zece garaje și a două autoturisme, fără ca acestea să ia foc.

UPDATE 08:40 În noaptea de 14 spre 15 septembrie (începând cu ora 18:00 din 14 septembrie), forțele ruse au lansat un atac cu 200 de drone asupra Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 187 de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în 7 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 3 locații.

UPDATE 08:35 Forțele ruse au lovit o benzinărie din cartierul Darnița din Kiev, iar o persoană a fost internată în spital, a declarat primarul Vitali Kliciko.

„În cartierul Darnița, paramedicii au internat o persoană rănită. Bărbatul se află în stare gravă”, a relatat acesta.

Conform rapoartelor preliminare, au avut loc și atacuri asupra unor depozite din cartierul Obolonski al orașului, a precizat Kliciko.

În cartierul Solomianski, conform informațiilor preliminare, o dronă a lovit o zonă cu clădiri nerezidențiale.