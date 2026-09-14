LIVE TEXT Regiunea Cernihiv: trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1664

UPDATE 19:20 Regiunea Cernihiv: trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite în urma unui atac cu o dronă rusă asupra orașului Priluki. Potrivit salvatorilor, la locul atacului a izbucnit un incendiu într-o clădire de depozitare.

„Echipele de intervenție au stins rapid incendiul”, a precizat Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei .

UPDATE 19:20 Ucraina și Rusia au convenit să nu-și atace reciproc instalațiile energetice, a scris președintele SUA, Donald Trump, pe Truth Social. Potrivit acestuia, Ucraina a acceptat să nu lanseze atacuri asupra instalațiilor de infrastructură energetică rusești, iar Federația Rusă și-a asumat un angajament similar.

Ulterior, Zelenski a confirmat că Ucraina este pregătită să înceteze atacurile asupra obiectivelor de infrastructură critică din Federația Rusă, dacă acest lucru va fi reciproc.

Președintele Ucrainei a menționat că a propus încetarea atacurilor nu numai asupra infrastructurii energetice, ci și asupra obiectivelor din domeniul alimentar, farmaceutic și logistic, precum și asupra porturilor. În același timp, el și-a exprimat îndoiala că Rusia va fi dispusă să facă un astfel de pas.

„Dacă partenerii sunt dispuși să garanteze dorința reală a Rusiei de a nu lovi rețeaua noastră electrică, alte obiective energetice, infrastructura critică și transportul de alimente, atunci noi, desigur, suntem dispuși să asigurăm, la rândul nostru, încetarea atacurilor noastre”, a scris Zelenski.

UPDATE 17:20 Banca Mondială va oferi Ucrainei un sprijin bugetar de 841 de milioane de dolari, susținut de garanții din partea guvernului canadian, anunță premierul ucrainean, Serghii Koretskii.



„Ucraina va primi în curând 841 de milioane de dolari în sprijin bugetar de la Banca Mondială, în cadrul garanțiilor Guvernului Canadei. Fondurile sunt furnizate în cadrul proiectului PEACE în Ucraina. Resursa va fi direcționată pentru rambursarea cheltuielilor bugetului de stat pentru plățile pensiilor”, a scris Koretskii.

El a subliniat că, în contextul unui deficit bugetar și al dezechilibrelor finanțelor publice, un astfel de sprijin este extrem de important și oportun. Koretskii a mulțumit guvernului canadian și Băncii Mondiale pentru asistența acordată.

Conform relatărilor, guvernul ucrainean intenționează să finalizeze până la 15 octombrie lucrările la documentele necesare pentru a obține finanțare internațională în valoare de 29,5 miliarde de dolari în acest an.

UPDATE 16:50 Un membru al personalului unui spital din Herson a fost rănit în dimineața zilei de 14 septembrie, când forțele rusești au atacat unitatea medicală cu o dronă.



Administrația Militară Regională Herson a raportat acest lucru pe Telegram.

„În jurul orei 9:50, forțele rusești au atacat unul dintre spitalele din Herson cu o dronă. Lovitura inamică a rănit un membru al personalului în vârstă de 70 de ani al unității medicale”, se arată în comunicat.

Femeia a fost diagnosticată cu comoție cerebrală, reacție acută la stres, leziune provocată de explozie și leziune cerebrală traumatică închisă. A fost spitalizată.

UPDATE 15:30 În Prîlukî, regiunea Cernihiv, numărul persoanelor rănite într-un atac rusesc a crescut la 12, în timp ce trei persoane au fost ucise.



Procuratura regională din Cernihiv a relatat acest lucru.

„În prezent, se cunosc 15 victime, dintre care trei au fost ucise. Informațiile privind persoanele ucise și rănite, precum și amploarea distrugerilor, sunt evaluate”, se arată în comunicat.

Conform anchetei, în jurul orei 10:00, forțele rusești au atacat partea centrală a orașului Prîlukî cu rachete de croazieră de tip Bandarol. Clădirile depozitelor și structurile din apropiere au fost avariate.

A fost lansată o anchetă preliminară privind o crimă de război care a dus la moartea unor persoane (Partea a 2-a, articolul 438 din Codul penal al Ucrainei).

Conform relatărilor, forțele rusești au atacat depozitele unei companii agricole din Prîlukî, regiunea Cernihiv.

UPDATE 13:30 Forțele rusești au atacat depozitele unei companii agricole din Prîlukî, regiunea Cernihiv, ucigând trei persoane și rănind alte șapte.



Poliția Regională Cernihiv a raportat acest lucru pe Telegram.

„Astăzi, forțele rusești au atacat depozitele unei companii agricole din orașul Prîlukî. Rapoartele preliminare indică faptul că trei persoane au fost ucise și șapte rănite”, se arată în postare.



Echipe de poliție de investigație și operative, experți în explozibili și alte servicii specializate lucrează la fața locului.

Ofițerii de aplicare a legii iau măsurile imediate necesare și adună dovezi ale unei crime de război comise de armata rusă.

Poliția a îndemnat locuitorii să nu se apropie de locul atacului din cauza amenințării unui atac repetat și să răspundă la alertele de raid aerian.

Conform Ukrinform, forțele ruse au lovit o instituție de învățământ din regiunea Cernihiv, rănind o persoană.



UPDATE 10:50 În ultimele 24 de ore, Harkiv și alte șapte așezări din regiunea Harkiv au fost atacate de Rusia; patru persoane au fost rănite, inclusiv un bebeluș, despre aceasta a anunțat Oleg Sinegubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv.

În Izium, o femeie în vârstă de 34 de ani și un bărbat în vârstă de 56 de ani au suferit răni provocate de explozii, iar o fetiță de 2 luni a avut o reacție acută de stres.

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost rănit pe drumul dintre satul Bezruki și așezarea Slatine din comunitatea Derhachi.

Rușii au atacat, de asemenea, regiunea Harkiv cu 10 bombe ghidate, trei drone de tip „Molnia”, două drone FPV și 152 de drone al căror tip este încă în curs de determinare.

În satul Velikii Burluk din districtul Kupiansk, o clădire de apartamente a fost avariată.

În raionul Izium, o locuință privată și o mașină (în satul Chervona Zoria) au fost avariate, împreună cu 9 case și 10 mașini (în Izium).

UPDATE 09:35 În ultima zi, forțele ruse au lansat 876 de atacuri asupra a 54 de așezări din regiunea Zaporijjea. O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite în urma atacurilor inamice din district.

Ivan Fedorov, copreședintele Consiliului Regional de Apărare din Zaporijjea, a anunțat aceasta.



S-au înregistrat 72 de rapoarte privind daune aduse instalațiilor de infrastructură, locuințelor, vehiculelor și anexe.



08:30 Un muncitor din industria energetică a fost ucis, iar colegul său a fost rănit în regiunea Sumî, în urma unui atac rusesc asupra unui vehicul al unei echipe de reparații.

Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Sumî, Oleg Grigorov, angajații companiei regionale de distribuție a energiei electrice au mers să repare o rețea electrică avariată în districtul Konotop.



„Inamicul a atacat vehiculul echipei de reparații. Lucrătorul energetic în vârstă de 53 de ani care conducea vehiculul a fost ucis. Sincere condoleanțe familiei sale”, a scris șeful administrației regionale.





Un alt angajat, un tehnician electrician în vârstă de 50 de ani, a fost rănit. El a fost dus la spital, unde medicii i-au acordat asistența medicală necesară, a spus Grigorov.



