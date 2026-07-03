LIVE TEXT Un atac rusesc asupra orașului Sumî s-a soldat cu o moarte și șapte răniți. Război în Ucraina, ziua 1591

UPDATE 22:00 O persoană a fost ucisă și alte șapte rănite în Sumî în urma unui atac cu bombă aeriană ghidată de Rusia. Oleh Hryhorov, șeful Administrației Militare Regionale Sumî, a declarat acest lucru pe Telegram, relatează Ukrinform.

„Numărul persoanelor rănite în atacul cu bombă aeriană ghidată de Rusia asupra Sumî a crescut la patru. Alte trei victime au primit asistență medicală la fața locului”, se arată în comunicat.

Aproximativ 15 case private au fost avariate. Echipele de urgență continuă să se ocupe de urmările atacului.

Hryhorov a adăugat că o femeie în vârstă a fost ucisă în atacul cu bombă ghidată asupra comunității Sumî. Trupul ei a fost găsit pe terenul unei gospodării care a suferit pagube grave.

UPDATE 19:07 Statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja la summitul Alianței săptămâna viitoare să ofere Ucrainei până la sfârșitul acestui an un ajutor militar de 70 de miliarde de euro și din nou aceeași sumă anul viitor, așadar 140 de miliarde de euro, au declarat vineri surse diplomatice citate de agențiile AFP și dpa, potrivit Agerpres.

Conform acestor surse, suma include ajutorul militar de 60 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană s-a angajat să-l ofere Kievului în 2026 și 2027, câte 30 de miliarde de euro în fiecare din acești ani printr-un împrumut din care au început deja să fie efectuate plăți către Ucraina, țară care nu va trebui să-l ramburseze decât dacă Rusia îi va plăti „reparații de război”, altfel împrumutul va fi plătit de statele UE care au acceptat să-l garanteze, singurele care au refuzat fiind Ungaria, Cehia și Slovacia.

Prin urmare, pe lângă aceste 60 de miliarde de euro, statele europene membre ale NATO și Canada se vor angaja să ofere din propriile lor bugete Ucrainei ajutoare militare noi de 80 de miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027.

Acest angajament, care va fi formalizat la summitul NATO, unde va fi prezent și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, este menit să transmită Rusiei semnalul că Alianța rămâne neclintită în susținerea Ucrainei în războiul intrat în al cincilea an.

UPDATE 16:23 Italia se opune planurilor Uniunii Europene de a impune sancțiuni împotriva patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill. Informația a fost publicată de Politico, care citează trei diplomați europeni.

Propunerea de a-i interzice lui Kirill intrarea în statele membre ale Uniunii Europene a fost înaintată de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Măsura ar urma să fie inclusă în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Potrivit surselor Politico, poziția Italiei este legată de relația lui Kirill cu Vaticanul și de reticența de a impune sancțiuni unui „lider al unei confesiuni creștine”. Reprezentanța Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze informațiile, notează publicația.

Anterior, și Bulgaria s-a pronunțat public împotriva sancționării patriarhului rus. În luna iunie, președintele bulgar, Rumen Radev, cunoscut și pentru poziția sa critică față de livrările de arme către Ucraina, declara: „Epoca cruciadelor s-a încheiat. Nu mă interesează patriarhul rus ca persoană. (…) Mă preocupă milioanele de credincioși care aparțin acestei biserici. Ce mesaj transmitem extinzând sancțiunile și războiul în sfera religiei? Ne dăm seama unde poate duce acest lucru?”.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene vizează sectoarele energetic și financiar ale Rusiei, serviciile de criptomonede și comerțul. Noile măsuri includ, de asemenea, restricții împotriva „flotei din umbră” folosite de Rusia pentru exportul de petrol, precum și împotriva unor reprezentanți ai armatei ruse.

UPDATE 16:15 O dronă rusească a lovit o combină agricolă aflată la lucru pe un câmp din regiunea Zaporijjea. În urma atacului, un bărbat a fost rănit, iar pe câmp a izbucnit un incendiu.

Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fiodorov, pe canalul său de Telegram, care a precizat că bărbatul are 30 de ani.

Combina agricolă a fost distrusă, iar pe lanul de grâu a izbucnit un incendiu.

Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat că forțele ruse au atacat încă din cursul dimineții orașul și regiunea Zaporijjea cu bombe aeriene ghidate.

UPDATE 16:00 Nivelul de încredere al rușilor în Vladimir Putin a scăzut cu 3,4 puncte procentuale într-o săptămână, ajungând la 73,3%. Acest lucru reiese din rezultatele unui sondaj realizat de Centrul Rus pentru Studierea Opiniei Publice (VȚIOM), instituție de stat, în perioada 22–28 iunie.

Conform sondajului, 22,1% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în Putin. Cu o săptămână înainte, nivelul încrederii era de 76,7%, iar cel al neîncrederii – de 18,8%.

Potrivit publicației Agenstvo, aceasta este cea mai rapidă scădere a ratingului lui Putin de la începutul războiului. Jurnaliștii au calculat că, anterior, cea mai mare diminuare fusese înregistrată la începutul lunii aprilie, când indicatorul a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.

UPDATE 14:05 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a lovit cel puțin șapte avioane militare rusești în urma unor atacuri asupra aerodromurilor militare „Sakî” și „Hvardiiske”, situate în Crimeea anexată de Rusia.

Conform datelor preliminare, cel puțin șapte avioane au fost distruse sau avariate, printre acestea, avioane de tip Su-30SM, Su-30 și Su-24.

Pe aerodromul militar „Hvardiiske” au fost lovite două hangare în care erau depozitate drone de tip Shahed și echipamente de aviație.

SBU afirmă că aerodromurile „Sakî” și „Hvardiiske” sunt printre cele mai importante baze aeriene ale forțelor ruse din Crimeea, de unde decolează în mod regulat aeronave tactice care lansează atacuri cu rachete și bombe asupra teritoriului Ucrainei și sprijină operațiunile militare ruse în sudul țării.

Potrivit instituției, atacurile fac parte din operațiunea de 40 de zile de exercitare a presiunii asupra Federației Ruse, anunțată de președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

„Fiecare operațiune specială desfășurată de noi înseamnă mai puține avioane, mai puțină logistică, mai puține depozite, echipamente și infrastructură care susțin agresiunea rusă. Vom continua să exercităm presiune maximă asupra inamicului, atât pe linia frontului, cât și în adâncimea teritoriului ocupat, lipsindu-l de capacitatea de a purta războiul împotriva Ucrainei”, se arată în declarația SBU

Autoritățile ruse nu au comentat deocamdată aceste atacurile.

UPDATE 13:42 Ucraina a lansat, în dimineața zilei de 3 iulie, un atac cu rachete asupra orașului Belgorod, au anunțat autoritățile regionale ruse. Potrivit acestora, o femeie și-a pierdut viața în urma atacului. Primarul orașului Belgorod, Valentin Demidov, a precizat că victima se afla într-un automobil și a fost rănită de schije. Aceasta a decedat înainte de sosirea echipajului medical.

Autoritățile ruse susțin că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu la un obiectiv de infrastructură și că au fost provocate „pagube grave” infrastructurii energetice.

De asemenea, în mai multe localități din regiune au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă.

UPDATE 12:19 Anchetatorii ucraineni susțin că responsabilitatea directă pentru organizarea atacului masiv asupra Kievului din noaptea de 2 iulie îi revine șefului Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse și prim-adjunctului ministrului rus al Apărării, Valeri Gherasimov. Anunțul a fost făcut de procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko.

Potrivit anchetatorilor, atacul a fost planificat și organizat de Gherasimov, în urma unei înțelegeri prealabile cu conducerea politică de vârf a Federației Ruse, iar punerea în aplicare a planului ar fi fost asigurată de comandanții și unitățile militare aflate în subordinea sa.

„Potrivit datelor noastre, anume Gherasimov a coordonat într-un singur plan infracțional acțiunile aviației strategice, Flotei Mării Negre, Forțelor Terestre și unităților de sisteme fără pilot”, a scris Kravcenko.

Procurorul general a precizat că, în cadrul acestui dosar penal, vor fi investigate și alte atacuri masive cu rachete și drone lansate asupra teritoriului Ucrainei.

„Stabilim întregul lanț al responsabilității în cadrul comandamentului militar rus: de la cei care iau decizii criminale și transformă teroarea împotriva populației civile într-o politică de stat, până la cei care lansează direct drone și rachete asupra orașelor ucrainene. Rolul fiecăruia va fi demonstrat, fiecare nume va fi identificat. Toți cei implicați vor răspunde”, a subliniat Ruslan Kravcenko.

UPDATE 08:15 Bilanțul victimelor în urma atacului aerian masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 2 iulie a crescut la 30 de morți. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), salvatorii au recuperat de sub dărâmături corpurile altor trei persoane.

În urma atacului, aproape 100 de persoane au fost rănite. Purtătorul de cuvânt al DSNS din Kiev, Pavlo Petrov, a declarat pentru Hromadske că, „după numărul victimelor ucise de Rusia, acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra Kievului”.

În noaptea de 2 iulie, forțele ruse au lansat un atac de amploare asupra capitalei Ucrainei, vizând cartierele Șevcenkivskîi, Holosiivskîi, Pecerskîi, Podilskîi, Sviatoșînskîi, Darnîțkîi și Obolonskîi.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Kievul a fost principala țintă a atacului, în cadrul căruia Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri. Atacul s-a remarcat prin folosirea simultană, din direcții diferite, a mai multor tipuri de mijloace de atac aerian. Apărarea antiaeriană ucraineană a anunțat că a interceptat 48 de rachete și 476 de drone.