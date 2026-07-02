LIVE TEXT Atac cu drone rusești asupra unei benzinării din regiunea Mîkolaiv: un mort și doi răniți. Război în Ucraina, ziua 1590

UPDATE 22:00 Un atac cu drone rusești asupra unei benzinării din comunitatea Kostiantînivka din regiunea Mîkolaiv din Ucraina a ucis un bărbat în vârstă de 45 de ani și a rănit alte două persoane, a scris pe Telegram șeful administrației militare regionale Mykolaiv, Vitalii Kim.

„La prânz, rușii au atacat din nou regiunea cu drone Shahed. În urma atacului asupra unei benzinării din comunitatea Kostiantînivka, un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost ucis”, se arată în comunicat.

Alți doi bărbați au fost internați în spital și primesc îngrijiri medicale.

Kim a adăugat că clădirea benzinăriei și două vehicule au fost distruse în atac.

UPDATE 20:30 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu are în prezent suficiente rachete PAC-3 pentru sistemele sale de apărare aeriană Patriot, care să poată respinge atacuri rusești la scară largă, care implică peste 70 de rachete balistice.

„Avem nevoie de pachetul de apărare adecvat. Avem nevoie de aceste rachete. Facem tot posibilul să aplicăm presiune și să ajungem la acorduri. Există țări cu care am ajuns la acorduri și cărora le-am transferat deja fonduri prin mecanismul PURL. Separat, în afara cadrului PURL, avem un acord cu Norvegia. Nu voi spune unde, dar acesta a implicat un angajament de a finanța 200 de rachete și până acum nu a ajuns niciuna”, a declarat Zelenski.

Întrebat dacă Ucraina are suficiente rachete PAC-3 pentru a contracara atacuri care implică peste 70 de rachete balistice, președintele a răspuns: „Pur și simplu nu avem acest număr”.

El a menționat că Ucraina operează un număr mare de sisteme diferite de apărare aeriană capabile să intercepteze rachete de croazieră.

„Dar numai Patriots pot intercepta rachete balistice”, a subliniat Zelenski.

În acest context, președintele a subliniat importanța dezvoltării unui program european de rachete antibalistice, referindu-se în special la proiectul comun al sistemului de apărare aeriană terestru Freyja.

UPDATE 18:30 Un atac rusesc asupra unei unități medicale din Herson a ucis un medic și a rănit o asistentă medicală, a anunțat pe Telegram, șeful Administrației Militare Regionale Herson, Oleksandr Prokudin.

„Un medic a fost ucis în urma unui atac rusesc asupra unei unități medicale din Herson”, se arată în comunicat.

Potrivit autorităților regionale, victima a fost un bărbat în vârstă de 63 de ani care a suferit răni mortale.

UPDATE 17:30 Numărul morților în atacul masiv cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului a ajuns la 21, a scris, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

Potrivit instituției, 85 de persoane au fost rănite în atacul asupra capitalei, inclusiv doi copii.

Echipele de urgență continuă eforturile pentru a face față urmărilor accidentului.

UPDATE 15:55 În timpul atacului aerian masiv lansat de Rusia în noaptea de 2 iulie, 52 500 de persoane s-au adăpostit în stațiile de metrou din Kiev, au anunțat reprezentanții Metroului din capitala Ucrainei.

Aproximativ 4 500 erau copii. Reprezentanții Metroului din Kiev au precizat că acesta este „cel mai mare număr de persoane care s-au refugiat în metrou în timpul unei alerte aeriene pe timp de noapte din ultimii ani”.

Hromadske a distribuit imagini surprinse în metroul din Kiev.

Sursă foto: Hromadske

UPDATE 12:50 În urma atacului nocturn al Rusiei asupra orașului Kiev, 17 persoane și-au pierdut viața, scrie News of Donbass.

Cele mai mari distrugeri au fost înregistrate în sectorul Darnîțki, unde au fost parțial distruse un bloc cu cinci etaje, un bloc cu nouă etaje și ultimele niveluri ale unui bloc cu 16 etaje. Au avut distruse clădiri și în alte sectoare ale capitalei ucrainene.

Salvatorii au evacuat și salvat, în total, 34 de persoane.

Ministrul de Interne al Ucrainei, Ihor Klîmenko, a declarat că au fost salvate 17 persoane dintr-un bloc cu nouă etaje parțial distrus, dintre care șapte au fost scoase de sub dărâmături.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, în urma atacului și-au pierdut viața 17 persoane, iar 86 au fost rănite.

Printre răniți se află și cinci lucrători medicali, unul dintre ei fiind în stare gravă.

Atacul rus asupra Kievului din noaptea de 2 iulie 2026

UPDATE 10:43 În noaptea de 2 iulie, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat, folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, atacul s-a remarcat prin lansarea simultană, din direcții diferite, a mai multor tipuri de mijloace de atac aerian. De asemenea, rușii au utiliza rachete balistice.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, în spațiul aerian au fost detectate:

4 rachete antinavă 3M22 „Țirkon”;

24 de rachete balistice „Iskander-M”/S-400;

34 de rachete de croazieră H-101;

8 rachete de croazieră „Kalibr”;

4 rachete aer-sol ghidate H-59/69;

496 de drone de atac și alte aparate fără pilot, inclusiv de tip Shahed, Gerbera, Italmas.

UPDATE 9:00 Forțele ruse au atacat în noaptea de 2 iulie Kievul cu rachete balistice și drone. Potrivit celor mai recente date prezentate de primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, în urma atacului au murit 10 persoane. În același timp, ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a anunțat că bilanțul este de 11 morți și peste 30 de răniți.

Șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, Timur Tkacenko, a declarat că au fost înregistrate distrugeri și avarii în peste 30 de locații din toate sectoarele capitalei. Potrivit acestuia, 56 de persoane au fost rănite, inclusiv doi copii.

În cartierul Darnîțkîi, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost parțial distrus, iar un alt bloc cu nouă etaje a suferit distrugeri de la primul până la al șaselea etaj. În cartierul Desneanskîi au fost raportate distrugeri la un bloc cu nouă etaje, unde mai multe persoane au rămas blocate sub dărâmături. În sectorul Șevcenkivskîi, în urma căderii fragmentelor de proiectile, a izbucnit un incendiu la o piață, iar în cartierul Sviatoșînskîi focul a cuprins o locuință particulară.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că forțele armate ruse au lovit Kievul cu „arme de înaltă precizie și rază lungă de acțiune”, susținând că atacul a fost un răspuns la „atacurile teroriste” asupra infrastructurii civile. Instituția afirmă că au fost vizate „întreprinderi din industria de apărare” și obiective ale complexului energetic din Kiev și regiunea Kiev, precum și infrastructura unor aerodromuri militare din regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernihiv și Kiev.