Miniștrii vor avea mai puține deplasări de lucru? Tofan: „Schimbările de milioane încep cu schimbările de sute de lei”

Vasile Tofan a ținut să discute, în cadrul primei ședințe a Guvernului pe care-l conduce, și despre „risipa banului public”. Acesta a îndemnat cabinetul de miniștri „să strângă cureaua” și să se evite „risipa de orice fel”, inclusiv deplasările de lucru nejustificate.

„Schimbările de milioane încep cu schimbările de sute de lei. (…) Schimbările și lupta cu risipa încep de la lucruri mici. Încep cu lucruri ca turismul de serviciu. Din păcate, trebuie să recunosc, bugetele pe călătorii sunt destul de mari. Unele sunt justificate pentru că trebuie să fim la Bruxelles, să negociem, trebuie să fim în misiuni de afaceri, să atragem investitori. Unele sunt mai mult cu caracter turistic. Trebuie să recunoaștem. Am primit mai multe semnale în această direcție și cred că trebuie să strângem puțin cureaua și acolo. Am aflat astăzi că prim-ministrul aprobă toate vizitele în afara țării. (…) Vreau să vă spun că o să fiu mult mai exigent în aprobarea acestor vizite”, a declarat prim-ministrul.

Acesta a subliniat că chiar el însăși intenționează să efectueze mai puține deplasări de muncă, nu doar pentru a economisi bani, dar și pentru că consideră că trebuie să fie mai mult timp în R. Moldova.

Miercuri, 22 iulie, cabinetul de miniștri condus de noul prim-ministru, Vasile Tofan, s-a întrunit în prima sa ședință. Pe ordinea de zi au fost 24 de subiecte.