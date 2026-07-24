Editorial Odă celor neauziți de putere

În ultimii 22 de ani, câți sunt de la lansarea Ziarului de Gardă, constatăm, pe lângă altele, cât de mare este puterea celor neauziți de putere. De la ei ajung în presă cele mai sensibile subiecte, cele mai profunde dureri. Nu zic că presa tratează aceste suferințe, dar, cel puțin, îi ascultă pe cei neauziți de putere în condițiile în care altcineva nu vrea să audă de ei. Multe dintre subiectele de succes tratate de ZdG au venit de la oamenii care nu au mai putut suporta să fie neglijați de autorități.

Ieri, o tânără care a fost nedreptățită la angajare într-o instituție de stat ne-a spus că, venind de la aeroport, a intrat în vorbă cu taximetristul care, după un timp îndelungat de lipsă de acasă, o ducea acolo unde ar fi vrut să revină, dar intențiile sale au fost respinse în mod brutal de mai marii unei instituții de stat. Da, ea, cu două facultăți și un master în Europa, cu un concurs pe care l-a luat cu succes, fiind felicitată pentru asta de membrii unei instituții internaționale care au participat la selecție, nu a fost angajată până la urmă, fără a i se explica de ce. Au trecut doi ani de atunci și era gata să uite nedreptatea ce i s-a întâmplat. Durerea însă a revenit în legătură cu subiectul „verișoarelor”. Acum vrea să afle cine totuși a fost angajat în locul ei după ce a câștigat concursul? Taximetristul i-a spus să nu caute în altă parte, să contacteze Ziarul de Gardă, amintindu-i de ultima investigație privind șiretlicurile de la Moldatsa. Așa, această tânără a ajuns să contacteze ZdG și să ne povestească cum a fost nedreptățită atunci de oamenii puterii.

Altcineva, tot zilele trecute, a lăsat 4 copii mici în Germania, acolo unde locuiește de mai mulți ani, și a revenit la Chișinău să-i facă dreptate mamei sale, supraviețuitoare a unui cancer violent. Fiica a revenit pentru că nici poliția, nici justiția, nici CNA nu au reușit să soluționeze o problemă de escrocherie cu care se confruntă femeia. Fiica ne-a contactat după ce a insistat pe la ușile instituțiilor de stat, acolo unde nici măcar nu i-au promis implicare. Mai mult chiar, la scurt timp după ce și-a încheiat „turul” parcurs în scopul restabilirii dreptății, a fost avertizată printr-un mesaj anonim că dacă mai insistă asupra acestui subiect pe la poliție, chiar ea ar putea deveni „inculpată” pentru depunerea depozițiilor „false”. „Ce mai pot face? Înțeleg că ar trebui să mă grăbesc la copilașii mei dacă nu vreau să fiu taxată cu vreo interdicție de a părăsi R. Moldova. Puține cazuri sunt când victimele sunt pedepsite în locul făptașilor?” – ne spunea cu vocea speriată femeia care revenise acasă să-i facă dreptate mamei sale.

Marți am primit această scrisoare de la Peresecina: „Poate cineva personal, ca creștini înaintea lui Dumnezeu, ar putea să mă ajute financiar, ca o excepție… Am datorii la magazin, la persoane din sat, pensia nu-mi ajunge… Am 69 de ani, sunt bolnav, cu multe boli cronice. Sunt singur, locuiesc într-o odaie. Nu am sote, cote, nu am vite, păsări, nu am alte surse financiare. Primăria m-a ajutat financiar în 2026, cu 2000 de lei, dar situația e grea. Statul, Ministerul Muncii și Protecției Sociale nu ajută cu nimic. Legea privind acordarea ajutorului financiar e anulată. Am calculat și am constatat că în prezent, un pensionar ar putea supraviețui dacă ar avea o pensie de cel puțin 7000 de lei. Ce pot face eu cu doar 3200 de lei?” ne scrie Nicolae Savca, un cititor dintotdeauna, care ne sesizează repetat despre problemele sale. Durerea pensionarului devine și mai mare atunci când petițiile sale adresate instituțiilor statului sunt respinse pe motiv că nu sunt semnate electronic. „De unde să plătesc și pentru internet, și pentru semnătură electronică?” ne întreabă, fără a mai aștepta vreun răspuns, Nicolae Savca.

Scrisoarea a ajuns la ZdG exact în ziua în care Parlamentul acorda vot de încredere noului Guvern, format de premierul Vasile Tofan. Cum va proceda noul Cabinet de miniștri în raport cu cei neauziți? Îi va asculta, îi va auzi, va ține cont de opiniile lor? Va încerca să le audă problemele? Va fi de partea adevărului, chiar și atunci când problemele vor fi cauzate de interesele unor oameni apropiați guvernării?

Cum va utiliza puterea instrumentele de consultare și de implicare a cetățenilor? De fapt, procedura e simplă. Pentru a-i auzi pe cei neauziți, guvernarea ar trebui să inițieze, pe diferite subiecte, dezbateri publice reale, nu formale, așa cum au loc deseori. La fel, ar fi eficiente mecanisme speciale de consultare a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități, vârstnicii sau minoritățile. Corespondența cu cetățenii e un subiect aparte. Oamenii s-au săturat de răspunsuri formale, prin care, în locul unor informații despre soluționarea problemelor pe care le au, primesc depeșe din care află că alte instituții sunt sesizate și că li se va răspunde corespunzător.

Puterea celor neauziți? E alt subiect de discuție. Important e să nu uităm că așa, ignorați cum sunt, acești oameni au o putere de neînchipuit, în special în ziua alegerilor.