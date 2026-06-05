UPDATE Forțele Navale ale Ucrainei confirmă că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este de origine ucraineană

O dronă maritimă a explodat vineri, 5 iunie, în Portul Constanța, puternicul suflu al deflagrației auzindu-se și în cartiere ale orașului, potrivit Agerpres.

UPDATE 15:10 Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei au confirmat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța aparține Ucrainei.

„În timp ce executa misiuni în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile fără pilot ale Marinei Ucrainene, sub influența războiului electronic rus, a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Marina Ucraineană a furnizat Marinei Române informațiile necesare pentru a preveni victimele civile”, au scris autoritățile din Ucraina pe Facebook.

Toate restricțiile de pe litoral încep să fie ridicate, de la evacuarea plajelor la dezactivarea Planului Roșu de Intervenție, a declarat prefectul Adrian Picoiu pentru G4Media. De asemenea, Spitalul Județean Constanța a transmis că s-a sistat și planul alb de intervenție.

UPDATE 12:16 Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe Facebook, după explozia dronei din Portul Constanța.

„În drum spre Muntenegru, am fost informat despre explozia unei drone marine în Portul Constanța. Forțele de ordine și structurile de securitate au acționat prompt și au evacuat preventiv zona înainte de explozie, iar până în prezent nu sunt indicii că ar fi existat victime. Prioritatea a fost și rămâne protejarea vieților omenești și securitatea infrastructurii portuare.

Sunt în curs de analiză circumstanțele în care drona a ajuns în port și eventualele riscuri suplimentare, iar autoritățile direct responsabile vor comunica pe măsură ce ancheta avansează. Acesta este al doilea incident de securitate semnificativ din această săptămână pe litoralul românesc, după descoperirea unei mine maritime între Vama Veche și 2 Mai, care se adaugă incidentului de la Galați.

Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ca stat membru NATO, cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale”, a scris Nicușor Dan.

UPDATE 11:45 Raed Arafat, șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din România a susținut o conferință de presă.

„În jurul orei 06:00 dimineață s-a dat alerta de la ARSVOM. Considerăm că situația e sub control, s-e evacuat doar zona din jur, din jurul drone. Evacuarea generală pe care o facem acum este în urma riscului ca dacă mai există alte drone. Când considerăm că situația este sigură, revenim și informăm că oamenii se pot întoarce în zona de coastă. Nu pot intra în detalii tehnice despre dronă. Când a avut loc explozia, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Au fost mobilizate: 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim-ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic- radionuclear, 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean”, a spus șeful DSU.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru populația din Constanța și Tulcea, urmat la scurt timp de un al doilea mesaj RO-Alert.

UPDATE 11:30 Ministerul Apărării din România a transmis că drona nu face parte din dotarea Armatei române, ci este una folosită în războiul din Ucraina.

Știre inițială:

Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost văzute cum se deplasau către calea de acces 6 a portului maritim.

„Lucrători din Portul Constanța au declarat, pentru AGERPRES, că explozia s-a produs pe mare, în zona Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar, din primele informații, nu ar exista victime”, scrie agenția.

Digi24 scrie că, din primele informații, ar fi vorba despre o dronă ucraineană, cu zeci de kilograme de explozibil la bord. Explozia nu a fost una controlată. Nu este clar cum a ajuns drona marină în Portul Constanța.

Accesul persoanelor este interzis în Portul Constanța, iar mașinile sunt filtrate de Poliția de Frontieră, scrie G4Media.