VIDEO Premierul Tofan, despre șapte subiecte care i se „par importante pentru moldoveni”. „Salarii nesimțite”, „optimizări”, „controalele sufocante asupra businessului”, printre temele abordate

Miercuri, 22 iulie, în cadrul primei ședințe a Guvernului Tofan, noul premier a făcut mai multe declarații la „subiecte care mi se par importante pentru moldoveni”. Acesta a vorbit despre „salariile nesimțite”, despre „risipa banului public”, „optimizări”, „controale sufocante asupra businessului” sau „reforma fiscală”.

Vedeți mai jos principalele declarații:

Subiectul salariilor nesimțite. Lumea se așteaptă să avem un răspuns. Revolta e de înțeles. Și eu sunt revoltat. Dl secretar general Buzu, până în 31 iulie rog să veniți cu propuneri, măsuri de reduceri, plafonări, reduceri de sporuri, pentru a aduce echitate. Noi nu vom putea face reforme dacă nu începem de la noi, dacă nu vom avea încrederea cetățenilor.

Subiectul risipei banului public în general. Azi dimineață am primit un cadou, un tricou – toți au primit un tricou cu sigla Guvernului. Nu vreau sa fiu nesimțit. Dar noi, miniștrii, trebuie să cumpărăm acest tricou, nu să-l primim gratuit. Când am pornit restructurările în companiile mari, am început de la lucruri simple – stingi lumina când pleci din birou, când faci un banchet – îl faci mai auster, chiar dacă îți permiți mai mult. Schimbările mari de milioane încep cu schimbări de sute de lei.

(…) La fel, deplasările cu caracter turistic trebuie reduse. Am aflat azi că eu voi aproba vizitele în afara țării, așa că m-am bucurat. Eu tot am de gând să fac călătorii mai puține, doar acolo unde vor fi necesare – Bruxelles etc. Noi trebuie sa fim acasă, în teren, nu pe drumuri.

Optimizările. Avem un stat care nu este foarte optimizat. Multe funcții sunt dublate, multe agenții nu au scop bine definit. Cred că ar fi bine să venim cu o viziune de optimizare – lichidări de agenții, comasări, lichidare de funcții care se dublează, revizuirea unor state. Aștept propuneri de optimizări de la ministere și agenții până pe 20 septembrie. Va fi greu să le cerem oamenilor să strângă cureaua, dacă asta se va întâmpla, dacă nu o facem noi întâi.

Controalele sufocante asupra businessului. Din păcate, s-au întețit controalele cu exces de zel, ca să le spun așa. Am prea multe mesaje de la antreprenori care exportă, care nu au nimic de la stat, dar care sunt presați de unele servicii de control. Îl rog pe dl ministru Osmochescu ca până pe 9 septembrie să propună un set de măsuri: cum facem să reducem controalele abuzive sau sufocante.

Anunț public și un e-mail: [email protected]. Rog toți antreprenorii care consideră ca au fost subiectul unor controale abuzive să ne scrie și să descrie cu lux de amănunte situația.

Reforma fiscală. E un subiect complicat. Eu vreau sa fim un Cabinet direct, care va spune lucrurilor pe nume și nu vom evita subiectele complicate. Noi trebuie sa facem reforma fiscală, să scădem taxele pe muncă, să scădem taxele pe investiții, dar va trebui să le compensăm din altă parte: vicii, alcool, accize, jocuri de noroc etc. Probabil va trebui să revenim și la taxa TVA. Am auzit feedbackul de data trecută, dar totuși cred că va trebui să facem niște pași de unificare la TVA. Posibil gradual, nu deodată 20 %. E un subiect sensibil, de asta rog miniștrii să nu se aventureze în declarații, în promisiuni ce va fi și ce nu va fi. Vă rog să vorbim cu o singură voce tot Guvernul, altfel nu vom ajunge nicăieri. Rugăminte către dna Belous – până la 6 august să facem publică noua reforma fiscală. Îmi asum această reformă, voi fi personal implicat.

Creșterea economică: avem o agendă economică foarte grea. Foarte multe lucruri trebuie să se întâmple până la sfârșit de august. Ar fi un eșec al Guvernului dacă avansăm pe partea UE, dar să nu găsim timp și pentru problemele imediate ale oamenilor. Rog colegii din Guvern să găsească o soluție pentru următoarea problemă:

(…) Am înțeles că din luna octombrie avem blocate în vamă mii de aparate de aer condiționat. Înțeleg că există anumite reguli, recunoaștem importanța unor limitări, dar avem nevoie de o soluție temporară. Foarte multă lume așteaptă. Dacă vrei să pui în funcțiune o hală pentru răcire, ai nevoie de aer condiționat. Nu ai – nu poți face economie fără el. Nu putem avea milioane de lei blocați în vamă.

Marile proiecte: Conform planului nostru, ne-am angajat să avem o serie de mari proiecte, sunt multe la MIDR, sunt cel puțin 29 de proiecte mari, avem bugetat doar anul acesta 9,5 miliarde de lei în investiții capitale. Azi, la 22 iulie, avem valorificați doar 25 % din acești bani. Întârziem. Trebuie să aducem vizibilitate, un dashboard public, unde să vedem progresul public în fiecare săptămână. E important ca aceste proiecte care pot împinge lucrurile înainte să fie monitorizate.