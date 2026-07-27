Sondaj: 58% dintre cetățenii R. Moldova susțin aderarea la UE. Corupția, principala piedică percepută în calea integrării

Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova susțin aderarea țării la Uniunea Europeană, iar cele mai importante beneficii așteptate de la integrarea europeană sunt un viitor mai bun pentru copii, creșterea nivelului de trai și dezvoltarea infrastructurii. În același timp, corupția este considerată principalul obstacol care împiedică procesul de aderare.

Datele provin din raportul „Annual Survey 2026 – Republic of Moldova”, elaborat de EU Neighbours East, care analizează rezultatele unui sondaj de opinie privind percepțiile cetățenilor asupra Uniunii Europene și procesului de integrare europeană, comparativ cu edițiile anterioare realizate în perioada 2016–2025.

58% dintre moldoveni susțin aderarea la UE

Potrivit sondajului, 58% dintre cetățeni declară că susțin într-o măsură mare sau într-o anumită măsură aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Totodată, nivelul de informare privind procesul de integrare europeană rămâne unul moderat. Doar 34% dintre respondenți afirmă că sunt bine sau foarte bine informați despre parcursul european al Republicii Moldova.

Majoritatea văd mai multe avantaje decât dezavantaje

Întrebați dacă aderarea la UE ar aduce mai multe avantaje sau dezavantaje pentru ei personal, 69% dintre respondenți consideră că beneficiile ar fi mai mari:

35% cred că aderarea ar aduce „mult mai multe avantaje decât dezavantaje”;

34% consideră că ar exista „puțin mai multe avantaje decât dezavantaje”.

În ceea ce privește Republica Moldova ca stat, percepția este și mai pozitivă. 71% dintre respondenți cred că țara ar avea mai multe avantaje în urma aderării la Uniunea Europeană:

40% indică „mult mai multe avantaje decât dezavantaje”;

31% – „puțin mai multe avantaje decât dezavantaje”.



Viitorul copiilor și nivelul de trai, principalele beneficii așteptate

Cel mai important avantaj al aderării la UE, în opinia respondenților, ar fi un viitor mai bun pentru copii – menționat de 47% dintre participanții la sondaj.

Alte beneficii așteptate sunt:

43% – o calitate mai bună a vieții și un nivel de trai mai ridicat;

43% – infrastructură mai bună (drumuri, transport public etc.);

43% – mai multe oportunități de angajare;

39% – libera circulație și posibilitatea de a călători în țările UE fără viză;

37% – sprijin financiar european, inclusiv ajutoare, investiții și finanțări;

30% – combaterea corupției și a crimei organizate.



Emigrarea tinerilor, principala îngrijorare legată de aderare

Deși majoritatea respondenților văd efecte pozitive ale aderării, există și anumite temeri.

Cea mai frecvent menționată preocupare este plecarea tinerilor peste hotare, indicată de 28% dintre respondenți.

Alte îngrijorări sunt:

20% – deteriorarea relațiilor de cooperare cu Federația Rusă;

19% – obligativitatea aderării la NATO;

18% – creșterea nivelului de imigrație;

17% – pierderea identității culturale și a valorilor tradiționale.



Când cred moldovenii că țara va adera la UE

În ceea ce privește termenul de aderare, cea mai mare parte a respondenților consideră că Republica Moldova ar putea deveni stat membru în următorii ani:

37% cred că aderarea va avea loc în următorii 5 ani;

28% estimează un termen între 5 și 15 ani;

15% consideră că procesul va dura mai mult de 15 ani, dar aderarea se va produce;

17% cred că Republica Moldova nu va deveni niciodată membră a UE.

Corupția, cel mai mare obstacol în calea aderării

Întrebați care sunt principalele piedici în procesul de integrare europeană, respondenții au indicat în primul rând:

corupția răspândită – 52%;

situația economică a Republicii Moldova – 33%;

indiferența populației – 24%;

incapacitatea de a atinge standardele necesare – 22%.

Rezultatele sondajului arată că sprijinul pentru integrarea europeană rămâne majoritar în Republica Moldova, însă cetățenii asociază succesul acestui proces în special cu rezolvarea problemelor interne – combaterea corupției, dezvoltarea economică și îmbunătățirea nivelului de trai.