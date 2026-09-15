LIVE TEXT Kiev: o persoană a decedat, iar numărul oamenilor răniți a crescut la 7. Război în Ucraina, ziua 1665

UPDATE 11:00 În Volînia, în noaptea aceasta, un tren cu locomotive pe cărbune a luat foc în urma unui atac rusesc. Nu au existat victime.

UPDATE 10:55 În Kiev, 8 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești de la începutul zilei, au comunicat salvatorii.

Ulterior, primarul Vitali Kliciko a anunțat că unul dintre răniții în urma atacului din această dimineață asupra capitalei a decedat la spital. Bărbatul fusese internat în stare gravă.

Locațiile lovite:

Cartierul Solomianski: o clădire nerezidențială a fost lovită, fără a izbucni un incendiu. Au fost rănite 6 persoane.

Cartierul Darnița: s-a înregistrat o lovitură pe teritoriul unei stații de benzină, o persoană a fost rănită. A izbucnit un incendiu minor, care a fost stins cu ajutorul extinctoarelor.

Cartierul Holosiivski: a avut loc o lovitură pe teritoriul unei stații de benzină. O persoană a fost rănită. Incendiul a fost stins.

Cartierul Obolonski: a luat foc o clădire nelocuibilă. Pompierii au stins incendiul.

UPDATE 10:50 În urma unui atac al Federației Ruse, a luat foc o clădire de depozitare din regiunea Odesa.

De asemenea, au fost avariate acoperișurile, fațadele și geamurile a trei case private, a zece garaje și a două autoturisme, fără ca acestea să ia foc.

UPDATE 08:40 În noaptea de 14 spre 15 septembrie (începând cu ora 18:00 din 14 septembrie), forțele ruse au lansat un atac cu 200 de drone asupra Ucrainei.

Conform datelor preliminare, la ora 08:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 187 de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în 7 locații, precum și căderea resturilor de drone doborâte în 3 locații.

UPDATE 08:35 Forțele ruse au lovit o benzinărie din cartierul Darnița din Kiev, iar o persoană a fost internată în spital, a declarat primarul Vitali Kliciko.

„În cartierul Darnița, paramedicii au internat o persoană rănită. Bărbatul se află în stare gravă”, a relatat acesta.

Conform rapoartelor preliminare, au avut loc și atacuri asupra unor depozite din cartierul Obolonski al orașului, a precizat Kliciko.

În cartierul Solomianski, conform informațiilor preliminare, o dronă a lovit o zonă cu clădiri nerezidențiale.