Iranul amenință că va paraliza aeroporturile țărilor vecine ce se conformează sancțiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene

Iranul amenință statele vecine care se conformează sancțiunilor impuse de Statele Unite companiilor aeriene iraniene și le interzic operarea zborurilor. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, a declarat astăzi, 23 septembrie, că Teheranul va lua măsuri împotriva aeroporturilor care blochează accesul aeronavelor iraniene, transmite Reuters.

„Dacă statele vecine Iranului se conformează sancțiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene și împiedică zborurile acestora, Iranul se va asigura că aceste aeroporturi vor deveni neoperaționale”, a declarat Rezaei pentru televiziunea de stat iraniană.

Declarația vine în prima zi de aplicare a sancțiunilor americane împotriva sectorului aviatic iranian. Principalele companii aeriene din Iran și-au anulat mai multe zboruri internaționale, în timp ce unele state vecine au restricționat accesul aeronavelor iraniene.

Mahan Air, una dintre principalele companii aeriene iraniene, și-a suspendat toate zborurile către Turcia, la solicitarea autorităților turce, potrivit AFP. O agenție de turism din Teheran a anunțat, de asemenea, suspendarea zborurilor către Bagdad, Muscat, Qatar, Georgia și Azerbaidjan, pe fondul incertitudinii privind aplicarea sancțiunilor.

Georgia a interzis, începând de luni, zborurile companiilor aeriene iraniene, iar Omanul ar fi luat o măsură similară, potrivit presei iraniene. În Irak, aeroportul din Bagdad este închis aeronavelor iraniene, iar surse citate de presa internațională susțin că autoritățile irakiene intenționează să respecte sancțiunile americane.

În același timp, nu toate aeronavele iraniene au rămas la sol. Un avion al Mahan Air a aterizat miercuri în China. Beijingul a respins sancțiunile americane, calificându-le drept „unilaterale și ilegale”.

Iranul are 27 de companii aeriene, însă majoritatea operează zboruri interne. Iran Air și Mahan Air sunt principalii operatori ai zborurilor internaționale, inclusiv către statele vecine, Rusia și China.

Iran Air a declarat, înainte de intrarea în vigoare a sancțiunilor, că nu a primit notificări oficiale din partea Turciei, Azerbaidjanului sau Irakului privind interzicerea zborurilor sale. Totuși, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Aeroportului Internațional Teheran, compania nu avea miercuri zboruri programate pentru plecare.

Statele Unite au inclus, la 8 septembrie, întregul sector aviatic iranian pe lista sancțiunilor și au avertizat că entitățile din țări terțe care colaborează cu operatorii iranieni ar putea fi vizate de sancțiuni secundare.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că, începând de miercuri, companiile aeriene iraniene nu ar trebui să mai poată opera zboruri internaționale. Oficialul a avertizat că aeronavelor care vor continua să opereze li s-ar putea refuza alimentarea cu combustibil și serviciile la sol, iar entitățile care nu respectă sancțiunile ar putea fi excluse din sistemul financiar bazat pe dolar.

Măsurile fac parte din campania americană intitulată „Paria Economică”, lansată pe 24 august și menită să exercite presiuni asupra Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încheierea unui acord în condițiile solicitate de Washington.

Potrivit informațiilor furnizate de sursa citată, Statele Unite și Iranul poartă de mai multe luni negocieri directe și indirecte privind încheierea conflictului dintre cele două state. În iunie, cele două părți ar fi încheiat un acord provizoriu, care ulterior a eșuat.