Exerciții antiteroriste în grădinițele din Rusia: Copii puși la pământ și atacuri armate simulate

În grădinițele din Rusie au început noi exerciții antiteroriste, în cadrul cărora sunt simulate inclusiv atacuri armate și luări de ostatici. Imaginile publicate de instituțiile de învățământ arată copii culcați cu fața la podea, iar în unele cazuri persoane înarmate îndreaptă armele spre aceștia, transmite „Novaia Gazeta”.

Potrivit publicației, exercițiile au început pe 18 august și vor dura două zile, iar peste 100 de grădinițe din diferite regiuni ale Rusiei au anunțat deja pe rețelele de socializare că au participat la acestea.

În timpul simulărilor, copiii au fost puși să se culce cu fața la podea sau să se aplece. În unele grădinițe au fost simulate luări de ostatici, iar în altele copiii și educatorii au baricadat ușile.

„În cadrul exercițiilor au fost simulate mai multe scenarii: un atac armat cu utilizarea unor lichide inflamabile, precum și luarea ca ostatici a copiilor și a unui cadru didactic dintr-o grupă a grădiniței”, se arată într-un mesaj publicat de una dintre instituții.

„Novaia gazeta” adaugă că astfel de exerciții nu sunt organizate pentru prima dată în grădinițele din Rusia. Acțiuni similare au avut loc și în primăvara anului 2025.