DW Magyar vrea să-i extrădeze pe „migranții VIP” ai lui Orban

Gruevski, Ziobro şi alţii: Viktor Orban le-a acordat azil unor politicieni prieteni care aveau probleme cu justiţia. Dar viitorul premier Peter Magyar a anunţat că-i va expulza din ţară dacă nu pleacă de bună voie, scrie Deutsche Welle.

Când intelectuali din Ungaria calificau sistemul lui Viktor Orban, care tocmai a pierdut alegerile, drept „mafiot”, observatori din străinătate erau adesea tentați să nu le dea crezare. Dar în ultimii 16 ani au existat periodic momente în care asta s-a adeverit. Un astfel de moment a fost în noiembrie 2018 fuga fostului premier din Macedonia de Nord, Nikola Gruevski, în Ungaria.

Cu puţin timp înainte ca Gruevski, prietenul lui Orban, să intre la închisoare pentru a ispăşi o pedeapsă pentru corupţie, el a fugit în Albania. De acolo diplomaţi ungari l-au transportat ilegal prin Muntenegru şi Serbia în Ungaria, unde i s-a acordat imediat azil politic. Şi asta într-o ţară în care refugiaţii nu aveau nicio şansă să primească azil din pricina politicii stricte a lui Orban în domeniu.

Doar unul din mulţi

Gruevski – un simbol al corupţiei în ţara sa până astăzi – era doar cel mai cunoscut caz dintr-un şir întreg de cazuri asemănătoare. Sub Orban, Ungaria a devenit un liman de scăpare pentru mulţi politicieni apropiaţi premierului, care din pricina corupţiei aveau probleme cu justiţia în ţara lor, sau care fuseseră deja condamnaţi pentru asta.

În decembrie 2024 a primit azil în Ungaria fostul viceministru polonez al Justiţiei, Marcin Romanowski. În noiembrie 2025 s-a refugiat în ţara lui Orban şi fostul său şef, fostul ministru al Justiţiei, Zbigniew Ziobro. Ambii politicieni, care au făcut parte până în decembrie 2023 din cabinetul conservator de dreapta de la Varşovia, sunt căutaţi cu mandat de arestare fiind învinuiţi de acte de corupţie.

De asemenea, mai mulţi politicieni ai minorităţii ungare din România şi Ucraina s-au refugiat în ultimii ani în Ungaria. În majoritatea cazurilor Orban sau alţi politicieni din tabăra guvernamentală au susţinut că învinuirile aduse celor în cauză au motivaţie politică.

„Nu este haldă pentru infractori”

Dar iată că acum viitorul guvern al Ungariei vrea să scape de ei. Deja în ianuarie 2026 când s-a comunicat oficial că lui Ziobro i s-a acordat azil în Ungaria, Peter Magyar, câştigătorul alegerilor parlamentare din 12 aprilie și partidul său, Tisza, au comunicat: „Ungaria nu va fi loc de refugiu pentru infractori străini”. Evident că Magyar vrea să arate acum că a vorbit serios.

Luni, 13 aprilie, Magyar a susținut o conferinţă de presă. Chestionat de postul polonez de televiziune TVN, el a răspuns că guvernul său îi va extrăda în Polonia pe Romanowski şi Ziobro. „Eu le propun să nu se mai ducă la Ikea pentru a-şi cumpăra mobilă fiindcă nu vor mai sta aici multă vreme”, a declarat Magyar. „Ungaria nu este o haldă pentru infractori căutaţi la nivel internaţional. Vom găsi o cale, dacă nu au plecat deja, pentru a-i extrăda în Polonia”, a adăugat el. Viitorul premier a rostit explicit în context şi numele lui Gruevski.

Refugiu în SUA?

Atât în Polonia cât şi în Macedonia de Nord declaraţiile lui Magyar au devenit principala ştire în mass media, dar şi între politicieni. Premierul polonez Donald Tusk a declarat cu privire la cazurile Romanowski şi Ziobro: „Sper că le voi putea spune acestor doi domni: bine ați venit în Polonia”. El a adăugat că a vorbit despre asta cu Magyar deja înainte de alegeri.

Într-un interviu acordat marţi (14.04) postului de televiziune Polsat News, Ziobro a declarat că este mereu dispus să „lupte pentru adevăr, chiar şi din celula închisorii”. Politicianul a evitat să precizeze dacă şi când va părăsi Ungaria. Iar Romanowski a comunicat într-o luare de poziţie: „Eu nu voi fi de ajutor guvernului Tusk. Nu îi voi comunica nici planurile mele şi nici noua mea adresă”.

Potrivit mass media poloneze SUA sunt probabil noul loc de refugiu al celor doi, fiindcă formaţiunea Lege şi Justiţie (PiS), din care ambii fac parte, întreţine relaţii apropiate cu mişcarea MAGA. Paşapoartele lui Ziobro şi Romanowski au fost confiscate de statul polonez, dar este posibil ca ei să fi primit în Ungaria un aşa-numit Paşaport de Geneva, care li se acordă refugiaţilor, potrivit unei convenţii din anul 1951.

Reapropiere rapidă de Polonia

Pentru viitorul guvern al lui Peter Magyar extrădarea în Polonia a lui Romanowski şi Ziobro ar fi o acţiune cu mare valoare de simbol dar şi o acţiune de PR lipsită de riscuri politice. Magyar vrea să remedieze rapid relaţiile bilaterale care au fost ruinate de Orban şi speră să primească din Polonia un sprijin puternic la Bruxelles, pentru a beneficia de miliardele îngheţate din bugetul UE, de care economia ungară, aflată în criză, are nevoie vitală. De aceea, după învestitură, Magyar va efectua prima sa vizită în străinătate în Polonia.

Şi pentru guvernul polonez noua putere din Ungaria joacă un rol important deoarece preşedintele conservator de dreapta Karol Nawrocki este prieten cu Orban şi sabotează multe proiecte de reformă ale guvernului Tusk şi şi-a fixat drept obiectiv readucerea la putere a formaţiunii PiS.

Unde se află Gruevski?

În Macedonia de Nord afirmaţiile lui Magyar vizând extrădările au provocat o furtună politică. Premierul Hristiian Mickoski, care a moştenit de la Gruevski conducerea formaţiunii conservatoare de dreapta VMRO-DPMNE, a declarat că în cazul în care se va reîntoarce în ţară, predecesorul său va trebui să meargă la închisoare. Gruevski, care a fost premier între anii 2006 – 2016, a fost condamnat definitiv la nouă ani închisoare pentru corupţie.

Mickoski şi Gruevski au fost odinioară tovarăşi de drum, dar raporturile dintre ei s-au înrăutăţit în ultimii ani. Deja în 2023 circula zvonul că guvernul social-democrat de atunci s-ar fi înţeles cu Gruevski ca acesta să se întoarcă în Macedonia de Nord pentru a slăbi poziţia lui Hristiian Mickoski, de lider al formaţiunii VMRO-DPMNE, pe atunci în opoziţie, în ajunul alegerilor parlamentare din 2024.

Această înţelegere, dacă a existat, nu a avut succes, fiindcă guvernul de atunci nu a reuşit să-i asigure o amnistie lui Gruevski pe căi legale.

Din partea lui Gruevski nu există până acum o luare de poziţie. Nu se ştie nici unde se află în prezent, fiindcă duce o viaţă extrem de discretă. Ultima dată a fost văzut în octombrie 2024 într-un restaurant din centrul Budapestei.