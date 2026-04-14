„Trebuie depusă o muncă rapidă”, spune Ursula von der Leyen după convorbirea cu Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți, 14 aprilie, că a vorbit cu câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, și că trebuie depusă o muncă rapidă pentru a introduce reformele necesare pentru dezghețarea finanțării UE, transmite Reuters.

„Am discutat despre prioritățile imediate. Trebuie depusă o muncă rapidă pentru a restabili, realinia și reforma. Restabilirea statului de drept. Realinierea cu valorile noastre europene comune. Și reforma, pentru a debloca oportunitățile oferite de investițiile europene”, a declarat Ursula von der Leyen într-o postare pe platforma de socializare X.

Ungaria are un total de aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile UE înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept sub guvernul prim-ministrului Viktor Orbán. De asemenea, Ungaria așteaptă încă aprobarea de către Comisia Europeană a unui plan de investiții în apărare de 16 miliarde de euro în cadrul schemei de împrumuturi SAFE a blocului comunitar pentru proiecte de apărare.

Ungurul Peter Magyar, al cărui partid a câștigat o majoritate de două treimi în parlamentul ungar, s-a angajat să acorde prioritate deblocării fondurilor și este acum sub presiune pentru a implementa rapid reforme pentru a debloca banii după ce guvernul său își va prelua mandatul, probabil la mijlocul lunii mai.

O parte din finanțarea UE a Ungariei este înghețată din cauza nerespectării standardelor UE în domenii precum libertatea academică și dreptul la azil. Aproximativ 10 miliarde de euro din fondul de redresare post-pandemie al blocului comunitar sunt înghețate până când Ungaria îndeplinește cerințele de consolidare a independenței și responsabilității judiciare, cu termenul limită de 31 august pentru implementarea reformelor.

Într-o postare pe Facebook, după apel, Magyar a declarat că von der Leyen i-a spus că, Comisia Europeană va colabora îndeaproape cu noul guvern ungar pentru a se asigura că rezultatele sunt livrate în „termenul extrem de strâns” disponibil pentru eliberarea fondurilor.

Oficialii și analiștii spun că introducerea reformelor necesare nu va fi o sarcină ușoară.

„Cea mai importantă constrângere este termenul limită din 31 august pentru finalizarea tuturor etapelor Facilității de Redresare și Reziliență – o fereastră care s-ar putea dovedi prea îngustă pentru a debloca cele aproximativ 10 miliarde de euro din fondurile UE înghețate disponibile”, a declarat Liam Peach, economist la Capital Economics.

Agenția de rating de credit Moody’s a declarat luni că „supermajoritatea parlamentară a Tisza va facilita implementarea acestor planuri”. Dar a adăugat că „funcționarii numiți de Fidesz rămân în funcții în cadrul instituțiilor cheie” și „diferențele politice dintre instituțiile țării pot complica sau întârzia schimbările legislative, limitând capacitatea noului guvern de a realiza reforme profunde”.