Deși negocierile nu arată rezultate, Trump spune că războiul din Iran „se poate încheia foarte curând”

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) Donald Trump a declarat că războiul din Iran s-ar putea încheia curând, chiar dacă armata SUA se află deja de câteva zile într-o blocadă la Strâmtoarea Ormuz, iar prețurile petrolului continuă să zguduie economia globală, transmite Politico.

„Cred că se poate încheia foarte curând. Dacă sunt inteligenți, se va încheia curând”, a spus el despre negociatorii iranieni într-un interviu difuzat miercuri, 16 aprilie.

Trump a reiterat o linie roșie pe care a subliniat-o constant: „Este vorba, de fapt, despre lipsa armelor nucleare – nu pot avea o armă nucleară”, a spus el.

Discuțiile de pace de la Islamabad, conduse de vicepreședintele JD Vance, au eșuat în weekend. Vance le-a spus reporterilor că iranienii nu au fost dispuși să promită că nu vor mai urmări dezvoltarea unei arme nucleare.

„Au ales să nu accepte condițiile noastre (…) Faptul simplu este că avem nevoie să vedem un angajament clar că nu vor căuta să obțină o armă nucleară și că nu vor căuta mijloacele care le-ar permite să o obțină rapid”, a declarat Trump.

Discuții suplimentare între negociatorii americani și iranieni nu au fost făcute publice. Totuși, Trump i-a spus marți, 14 aprilie, unui reporter de la New York Post că „s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile și suntem mai înclinați să mergem (în Pakistan)”, lăudând rolul liderilor pakistanezi în negocieri.

Trump a declarat duminică, 12 aprilie, că Marina SUA va începe imediat blocarea Strâmtorii Ormuz, escaladând situația după ce negocierile cu Iranul nu au reușit să ducă la un acord pentru încheierea războiului, punând în pericol un armistițiu fragil de două săptămâni, a transmis Reuters.

Trump a mai afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că SUA vor intercepta orice navă aflată în ape internaționale care a plătit o taxă Iranului și vor începe să distrugă minele despre care afirmă că au fost amplasate de iranieni în strâmtoare – un punct strategic prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie și pe care Iranul l-a blocat.