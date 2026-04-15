DOC Cristal egiptean și pandativ din argint. Ce cadouri oficiale a primit președinta Maia Sandu în primul trimestru al anului 2026?

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a primit în primul trimestru al anului 2026 un total de 26 de cadouri oficiale, cel mai scump fiind un obiect decorativ din cristal egiptean, evaluat la 3600 de lei, iar valoarea totală a tuturor darurilor se ridică la 38950 de lei.

Potrivit Registrului de evidență a cadourilor admisibile, cadourile au fost oferite în cadrul vizitelor externe, întrevederilor bilaterale și ceremoniilor de acreditare a ambasadorilor, fiind declarate și trecute în proprietatea Aparatului Președintelui, conform legislației în vigoare.

Cel mai scump obiect primit este unul decorativ din cristal egiptean, în valoare de 3.600 lei, oferit de ambasadorul Egiptului, urmat de o figurină din teracotă de tip „Tanagra”, oferită de premierul Greciei și evaluat la 2980 lei. Totodată, președinta a primit un pandantiv din argint sterling din Irlanda, în valoare de 2900 lei. În top se mai regăsesc un set de cristal din Polonia, evaluat la 2560 lei, un bol decorativ din marmură din Grecia – 2550 lei, și o cuvertură tradițională din Bangladesh – 2490 lei.

Un număr mai ridicat de cadouri a fost înregistrat în luna februarie, în special în contextul prezentării scrisorilor de acreditare. Acestea includ obiecte tradiționale din Coreea, Bangladesh, Japonia și Filipine.

Potrivit registrului oficial, toate cadourile admisibile au fost transferate integral în proprietatea Aparatului Președintelui.

Cadouri Oficiale Maia Sandu by Ziarul de Gardă