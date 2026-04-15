Rusia va plăti despăgubiri pentru avionul azer doborât în 2024, soldat cu 38 de morți

Rusia a fost de acord să plătească despăgubiri pentru doborârea avionului de pasageri azer în 2024, incident în urma căruia au murit 38 de persoane, potrivit unui comunicat comun al celor două țări din 15 aprilie, transmite The Kyiv Independent.

Avionul companiei Azerbaijan Airlines, care zbura de la Baku spre Groznîi, în Cecenia, s-a prăbușit în Kazahstan pe 25 decembrie 2024, după ce a fost avariat de focul sistemelor de apărare aeriană rusești.

Prăbușirea a fost rezultatul „unei lovituri neintenționate a unui sistem de apărare aeriană în spațiul aerian al Federației Ruse”, se arată în declarația ministerelor de externe ale Rusiei și Azerbaidjanului.

Potrivit publicației, incidentul mortal a tensionat relațiile dintre Moscova și Baku, parteneri tradițional apropiați.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut responsabilitatea Rusiei abia în octombrie 2025 și a promis o evaluare juridică a acțiunilor întreprinse de oficialii implicați în incident.

Kremlinul a susținut că forțele ruse „monitorizau” trei drone ucrainene care au pătruns în spațiul aerian rus în acea zi.