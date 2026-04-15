Al doilea atac în două zile: elev înarmat a deschis focul într-o școală din Turcia, împușcând mortal cel puțin nouă persoane

Un elev în vârstă de 14 ani a împușcat mortal cel puțin nouă persoane, inclusiv opt colegi de-ai săi, și a rănit alte 13 persoane la o școală gimnazială din sud-estul Turciei, miercuri, 15 aprilie, scrie Reuters. Este al doilea atac armat într-o școală din țară în decurs de două zile.

Opt elevi și un profesor au murit în atacul din provincia Kahramanmaraș, a declarat ministrul de Interne al Turciei, Mustafa Ciftci, adăugând că șase dintre răniți sunt în stare critică.

„Acesta a fost un atac strict personal, comis de unul dintre elevii noștri, nu este un act de terorism”, a spus Ciftci.

Anterior, guvernatorul provinciei Kahramanmaraș, Mukerrem Unluer, declarase că atacatorul s-a împușcat mortal în timpul haosului.

„Un elev de clasa a opta a venit cu cinci arme și șapte încărcătoare, despre care credem că aparțin tatălui său, fost polițist – în ghiozdan”, a spus Unluer.

Potrivit Reutrers, atacurile armate în școli sunt foarte rare în Turcia. Întrebat de jurnaliști dacă autoritățile vor lua măsuri după incidentele din această săptămână, Ciftci a declarat: „Vom lua măsurile necesare”, fără a oferi detalii. Postul NTV a relatat că tatăl atacatorului a fost reținut.

Legile privind armele sunt, în general, stricte în Turcia, doar persoanele peste 21 de ani și care dețin o licență având dreptul să dețină arme. Totuși, armele sunt răspândite, iar mulți angajați din domeniul securității au dreptul să le poarte și să le dețină.

Marți, 14 aprilie, un fost elev a deschis focul într-o școală din provincia sud-estică, rănind cel puțin 16 persoane, inclusiv elevi și profesori, înainte de a se sinucide.