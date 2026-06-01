Conducerea celor 12 comisii permanente din Legislativul de la Chișinău discută la Parlamentul European prioritățile procesului de integrare europeană

O delegație a Parlamentului Republicii Moldova efectuează, în perioada 1–3 iunie, o vizită de studiu la Parlamentul European. Programul vizitei la Bruxelles, organizate de Grupul pentru Sprijinirea Democrației și Coordonarea Alegerilor, include discuții despre progresele înregistrate de R. Moldova în procesul de integrare europeană, precum și modalitățile de consolidare a cooperării dintre cele două instituții legislative, conform unui comunicat de presă.

Din delegație fac parte vicepreședinții Parlamentului, Doina Gherman și Vlad Batrîncea, alături de conducerea celor 12 comisii parlamentare permanente: Veronica Roșca, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități; Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe; Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare europeană; Grigore Novac, președintele Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice; Liliana Iaconi, președinta Comisiei pentru administrație publică și dezvoltare regională; Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară; Adrian Belîi, președintele Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie; Valeriu Muduc, președintele Comisiei pentru mediu, climă și tranziție verde; Adrian Lebedinskii, președintele Comisiei pentru control al finanțelor publice; Andrian Cheptonar, vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică; Virgiliu Pâslariuc, vicepreședintele Comisiei pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și mass-media; precum și Ion Groza, secretarul Comisiei pentru politică externă.

În prima zi a vizitei, deputații vor avea întrevederi cu reprezentanți ai Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică a Comisiei Europene, ai Serviciului European de Acțiune Externă și ai Consiliului Uniunii Europene.

Agenda vizitei include, de asemenea, discuții cu raportorii Parlamentului European pentru Republica Moldova privind proiectul de raport referitor la evoluțiile din țara noastră și concluziile recentei misiuni desfășurate în Republica Moldova. În cadrul acestei sesiuni va interveni Ion Groza, secretarul Comisiei pentru politică externă.

Deputații vor participa și la un schimb de opinii cu membrii Delegației Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova–UE. În cadrul panelului de discuții, președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, va avea o intervenție.

Vizita va continua cu dezbateri privind implicațiile instituționale ale negocierilor de extindere a Uniunii Europene. La această sesiune vor lua cuvântul președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, și președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, care vor participa ulterior și la panelul dedicat Strategiei de Extindere a UE.

Totodată, președinta Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, și președintele Comisiei pentru drepturile omului și relații interetnice, Grigore Novac, vor participa la discuțiile dedicate raportului final al misiunii ODIHR de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și recomandărilor formulate pentru autoritățile naționale. Vicepreședintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Andrian Cheptonar, va participa la un schimb de opinii cu membrii Comisiei pentru Securitate și Apărare a Parlamentului European.

Agenda mai prevede discuții privind viitorul Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, instrumentul Europa Globală și Facilitatea pentru Reformă și Creștere pentru Republica Moldova. La aceste reuniuni vor participa președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, și președintele Comisiei pentru control al finanțelor publice, Adrian Lebedinskii.

La finalul vizitei de studiu vor fi prezentate concluziile și direcțiile de acțiune pentru consolidarea cooperării dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European în domeniul sprijinirii democrației. În cadrul sesiunii de închidere vor interveni vicepreședinții Parlamentului Republicii Moldova, Doina Gherman și Vlad Batrîncea, precum și vicepreședintele Parlamentului European, Nicolae Ștefănuță.

Vizita este organizată ca urmare a semnării recente a Memorandumului de cooperare dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Aceasta are drept obiectiv consolidarea relațiilor dintre cele două instituții în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană și aprofundarea cooperării în domeniul sprijinirii democrației.