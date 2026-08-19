BBC Fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, cere alegeri în Ucraina, în plin război: „Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a cerut organizarea alegerilor prezidențiale în timpul războiului, într-o inițiativă pe care mulți o consideră cea mai mare provocare pentru președinția lui Volodimir Zelenski de la izbucnirea războiului cu Rusia, în februarie 2022, transmite BBC.

„Democrația nu poate fi ținută ostatică de Rusia”, a declarat Fedorov, în vârstă de 35 de ani, într-un videoclip publicat marți, 18 august, pe YouTube, adăugând că Ucraina luptă „tocmai pentru că vrem să rămânem un stat european liber”.

De la invazia Rusiei, Ucraina se află sub lege marțială, ceea ce înseamnă că alegerile sunt suspendate.

Fedorov, care nu l-a menționat pe Zelenski pe nume în videoclip, a fost demis în mod neașteptat din funcția de ministru al Apărării la sfârșitul lunii iulie, la doar șase luni după numirea sa. Zelenski nu a răspuns încă videoclipului lui Fedorov, a cărui demitere a declanșat proteste în întreaga țară.

În timpul mandatului său de ministru al Apărării, lui Fedorov i s-a atribuit meritul de a fi revitalizat ministerul, de a fi condus o campanie împotriva corupției și de a fi folosit date pentru a analiza și a încerca să îmbunătățească performanța pe linia frontului.

Potrivit BBC, este larg acceptată ideea că demiterea sa a avut legătură cu tensiunile dintre el și comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrskîi. Și Sîrskîi a fost înlocuit câteva săptămâni mai târziu, după ce săptămâni de proteste au exercitat o presiune tot mai mare asupra președintelui ucrainean.

În videoclipul de pe YouTube, Fedorov nu a oferit niciun indiciu cu privire la propriile sale planuri politice, concentrându-se în schimb asupra necesității unui „mecanism legal, sigur și realist care să permită Ucrainei să restabilească un proces democratic deplin chiar și în condițiile unui război prelungit”. El a adăugat că țara se confruntă cu o „criză sistemică de guvernare” și că îi este „frică de schimbare”, indicând corupția din Ucraina drept unul dintre factorii care afectează efortul de război al țării.

Între timp, Zelesnki l-a numit pe Evghenii Hmara, un oficial de carieră din serviciile de informații, cu un profil politic discret, în funcția de ministru interimar al Apărării.

Lui Fedorov i-au fost oferite și alte funcții în guvernul lui Zelesnki, inclusiv cea de viceprim-ministru pentru inovație militară, însă acesta, în vârstă de 35 de ani, a declarat că s-ar întoarce doar în funcția de ministru al Apărării. Fost ministru al transformării digitale, Fedorov a înființat o „Armată IT a Ucrainei”, formată din voluntari, pentru a lansa atacuri cibernetice împotriva rușilor în primele zile după ce președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Ulterior, el a condus o campanie de strângere de fonduri de succes, numită Armata Dronelor, și a introdus elemente de „gamificare” în război, concepând un sistem prin care unitățile militare ucrainene primeau credite pentru lovirea țintelor rusești.

În calitate de ministru al Apărării, Fedorov a continuat să pună accentul pe drone, războiul bazat pe tehnologii avansate și achiziții, ajungând să-i ceară fondatorului SpaceX, Elon Musk, să împiedice Rusia să folosească sateliții Starlink pentru atacuri cu drone.