Atenționare de călătorie: Polonia își închide, pe termen nedeterminat, toate punctele de frontieră cu Belarus

Polonia sistează activitatea tuturor punctelor de frontieră cu Belarus. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat despre decizia autorităților poloneze privind sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Republica Polonia și Republica Belarus începând cu 12 septembrie 2025, ora 00:00.

Ambasada R. Moldova în Polonia a transmis că, în conformitate cu decizia Guvernului Republicii Polone, se introduc „restricții temporare” de traversare pe ambele sensuri ale frontierei dintre Polonia – Federația Rusă și Polonia – Republica Belarus. Mai exact, pentru frontiera cu Rusia, este vorba despre punctul auto Gronowo, Gołdap.

Traficul la frontiera cu Belarus va fi suspendat pe termen nedeterminat, prin toate punctele de traversare a frontierei, inclusiv cele feroviare: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz și Terespol-Brest.

Interdicția este aplicabilă pe ambele sensuri de deplasare.

Cetățenii moldoveni sunt îndemnați de autorități să utilizeze rutele alternative.

Polonia a doborât miercuri drone rusești suspecte în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale a tras focuri în timpul războiului Rusiei în Ucraina.