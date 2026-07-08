Ankara a devenit „o închisoare în aer liber”. Cum Turcia a arestat sute de oameni înainte de Summitul NATO

Peste 56 de mii de angajați ai forțelor de ordine sunt desfășurați la summitul NATO din Ankara, care se desfășoară în perioada 7-8 iulie, în paralel cu închiderea principalelor artere ale orașului și interzicerea protestelor pe tot parcursul săptămânii – măsuri care „au înfuriat” locuitorii capitalei cu șase milioane de locuitori, scrie El Mundo.

În ajunul summitului, aproximativ 400 de activiști din partea partidelor de opoziție și a organizațiilor de stânga au fost arestați în proteste sau raiduri ale poliției la domiciliile lor, în cadrul unor operațiuni pe care guvernul turc le descrie drept „antiterorism”, dar pe care activiștii le-au denunțat ca parte a unei represiuni pentru a preveni protestele.

În ultima operațiune a poliției, 39 de persoane au fost arestate în opt provincii din Turcia, inclusiv avocați aparținând unor organizații progresiste, redactori ai secțiunilor internaționale a două ziare de opoziție și membri ai partidelor de stânga turcești.

„Cerem încetarea operațiunilor politice care promit un paradis NATO”, a declarat Asociația Avocaților Progresiști ​​(ÇHD) într-un comunicat prin care denunța raidurile, ca parte a unei strategii de prevenire a oricăror acțiuni critice la adresa Alianței Atlantice. Poliția a intervenit, de asemenea, într-un protest anti-NATO la Ankara, arestând aproximativ 100 de membri ai Partidului Comunist din Turcia (TKP).

O săptămână mai devreme, poliția a lansat o operațiune de arestare a 225 de activiști, efectuând raiduri în care au spart ușile și ferestrele locuințelor acestora. Printre cei arestați s-a numărat și un grup de apărători ai mediului – în majoritate profesori pensionari – a căror implicare în activități politice împotriva NATO este necunoscută. 178 dintre cei arestați au fost reținuți preventiv, acuzați de legături cu grupări teroriste, lucru pe care aceștia îl neagă, scrie sursa citată.

„Democrația înseamnă și că oamenii pot demonstra liber. Acest lucru nu se limitează la alegeri libere”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la o conferință de presă la Ankara. Răspunzând la o întrebare despre restricțiile impuse de guvernul turc, Rutte a menționat că „este esențial ca instituțiile media din cadrul NATO să aibă acces la reuniunile NATO”, după ce organizația a refuzat acreditarea zecilor de jurnaliști de la instituțiile media ale opoziției din Turcia.

„Folosirea abuzivă a legilor antiteroriste pentru a efectua arestări în masă și a reduce la tăcere populația în ajunul unui summit NATO contrazice valorile fondatoare ale Alianței”, a declarat Benjamin Ward, director adjunct pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch.

„Curățarea străzilor din Ankara de potențialii protestatari nu face decât să evidențieze și mai mult escaladarea represiunii guvernului turc”, a afirmat el, avertizând că ceilalți membri NATO „ar trebui să își folosească influența pentru a îndemna autoritățile să își schimbe cursul”. Grupurile pentru drepturile omului solicită, de asemenea, ca atenția să fie concentrată asupra proceselor din această săptămână ale fostului primar al Istanbulului și principalului rival politic al guvernului, Ekrem Imamoglu, care este închis de peste un an în așteptarea procesului.

Autoritățile turce au impus o stare de urgență de facto în capitală, scrie El Mundo, închizând zeci de instituții publice întreaga săptămână și interzicând evenimente, concerte și conferințe de presă. Studenții de la una dintre cele mai mari universități publice ale orașului au fost evacuați din căminele lor, iar cursurile lor au fost anulate în timpul evenimentelor, fără a li se oferi cazare alternativă.

Zeci de afaceri au fost forțate să se închidă din cauza amplasării de bannere promoționale care acoperă cartiere întregi, fără nicio compensație din partea autorităților pentru pierderile financiare suferite. Chiar și Federația turcă de taxiuri și-a actualizat codul vestimentar pentru șoferii săi și le va cere acestora să le ofere clienților dezinfectant de mâini și rahat turcesc în timpul summitului.

„Ankara a devenit practic o închisoare în aer liber. Întreaga capitală este paralizată pentru a facilita trecerea câtorva coloane oficiale”, a declarat Tuncer Bakirhan, copreședinte al partidului kurd de stânga DEM și al treilea partid ca mărime din parlament. „Uitați-vă, uitați-vă la aceste trotuare, tocmai au fost renovate, dar nu pentru noi, ci doar pentru că vine NATO. Uitați-vă, orașul este gol și complet închis pentru patru persoane care sosesc. Mă îndoiesc că voi putea recupera banii pierduți, pentru că de obicei este mult mai mult turism în această perioadă a anului”, a declarat un taximetrist.

Autoritățile au prezentat renovarea drumurilor și a trotuarelor ca pe o investiție pe termen lung menită să îmbunătățească infrastructura capitalei, deși partidele de opoziție critică cheltuielile de 200 de milioane de euro – conform presei turce – pentru pregătiri și pentru summit în sine.