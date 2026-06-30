LIVE TEXT Danemarca anunță un pachet de ajutor pentru apărare de 670 de milioane de dolari pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1588

UPDATE 22:10 Guvernul danez a anunțat pe 30 iunie cel de-al 30-lea pachet de ajutor militar pentru Kiev, în valoare de aproximativ 4,4 miliarde de coroane daneze (aproximativ 670 de milioane de dolari), scrie The Kyiv Independent.

Pachetul include muniție suplimentară, arme, echipamente și instruire pentru soldații ucraineni, în timp ce Ucraina continuă să reziste agresiunii rusești.

Aproximativ 1,3 miliarde de coroane daneze (aproximativ 200 de milioane de dolari) au fost alocate așa-numitului „model danez”, un mecanism în cadrul căruia o țară parteneră oferă finanțare directă producătorilor de arme ucraineni.

Ministerul danez al Apărării a declarat că au fost alocate fonduri suplimentare pentru muniția de artilerie cu rază lungă de acțiune, care este la mare căutare în Ucraina .

„Există în prezent o nouă dinamică pe câmpul de luptă în ceea ce privește Ucraina. Asta nu înseamnă că putem pur și simplu să stăm degeaba”, a declarat ministrul danez de externe, Lars Lokke Rasmussen.

„Dimpotrivă, trebuie să ne menținem sprijinul pentru Ucraina și să creștem presiunea asupra Rusiei pentru a consolida poziția de negociere a Ucrainei.”

Danemarca a furnizat Ucrainei aproximativ 76,8 miliarde de coroane daneze (11,7 miliarde de dolari) sub formă de ajutor pentru apărare de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în 2022, inclusiv echipamente precum avioane de vânătoare F-16 și obuziere Caesar.

La începutul acestei săptămâni, ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta un potențial acord privind cooperarea în domeniul dronelor și eforturile extinse de consolidare a capacităților antibalistice.

UPDATE 21:00 Trupele rusești au atacat Zaporijjea cu bombe aeriene ghidate. Există victime, a scris Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„Oameni răniți, case particulare distruse, un incendiu izbucnit, o instituție de învățământ avariată: rușii au atacat din nou Zaporijjea cu bombe ghidate”, a scris el.

UPDATE 19:30 Armata rusă a atacat din nou Zaporijjea; o persoană a fost ucisă în atac, iar alte patru au fost rănite, a relatat pe Telegram, Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„Din păcate, o persoană a fost ucisă în atacul asupra orașului Zaporijjea . Alte patru persoane au suferit răni. Aceștia primesc toate îngrijirile medicale necesare”, a scris Fedorov.

UPDATE 18:30 Șapte persoane au fost rănite într-un atac cu drone rusești asupra orașului Bohodukhiv din regiunea Harkiv a Ucrainei, a anunțat atacul pe Telegram, Oleh Sîniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkiv.

„Rusia a atacat Bohodukhiv cu drone. Șapte persoane au fost rănite. Toți primesc asistență medicală”, a declarat Sîniehubov.

Potrivit acestuia, atacul a avariat o clădire de apartamente, un magazin, o benzinărie și patru vehicule.

Serviciile de urgență lucrează la fața locului pentru a face față urmărilor atacului, a adăugat guvernatorul regional.

UPDATE 17:00 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 13 persoane și au rănit cel puțin 109 alte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 30 iunie, în timp ce Moscova a lansat 154 de drone peste noapte. Forțele Aeriene ale Ucrainei au doborât 138 de ținte, în timp ce atacurile cu drone au fost înregistrate în 10 locații și căderea de resturi în alte două, potrivit Kyiv Independent.

Șase persoane au fost ucise și alte 38 au fost rănite după ce forțele rusești au lansat peste 60 de atacuri asupra regiunii Dnipropetrovsk, folosind drone și o rachetă în patru districte, au declarat autoritățile locale.

„Trei dintre răniți au fost raportați dimineața zilei de 30 iunie”, potrivit autorităților din Ucraina.

Patru persoane au fost ucise și alte 24, inclusiv doi copii, au fost rănite după ce atacurile rusești au lovit orașul Harkiv și alte 29 de așezări din regiune, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Zaporijjea, trei persoane au fost ucise și 18 au fost rănite, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Zece persoane au fost rănite în atacurile rusești din regiunea Sumî, au declarat autoritățile locale.

În regiunea Herson, 11 persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite, potrivit autorităților locale.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au rănit patru civili, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

UPDATE 15:30 Dispozitive explozive au fost descoperite în mod repetat în timpul inspecției inițiale a cadavrelor militarilor ucraineni returnați în Ucraina ca parte a proceselor de repatriere.

Taras Tarasenko, șef adjunct al departamentului de investigații și șeful unității de investigare a infracțiunilor împotriva vieții și sănătății din cadrul Direcției Principale a Poliției Naționale din regiunea Kirovohrad, a declarat acest lucru într-un interviu acordat Ukrinform.

„După ce cadavrele sunt returnate, efectuăm o inspecție primară. În primul rând, verificăm dacă există obiecte care ar putea reprezenta un pericol. Astfel de cazuri s-au întâmplat în mod repetat. Am găsit dispozitive explozive, grenade și alte obiecte, așa că lucrăm cu extremă precauție”, a spus Tarasenko.

El a adăugat că anchetatorii caută simultan obiecte personale care ar putea ajuta la identificarea decedatului, cum ar fi documente, telefoane mobile, ecusoane de identificare și carduri bancare. După aceea, începe o examinare mai detaliată, în timpul căreia anchetatorii documentează trăsături distinctive, tatuaje, îmbrăcăminte și alte detalii.

Poliția a remarcat, de asemenea, că rămășițele mai multor persoane sunt uneori amestecate. Acest lucru este identificat atât în ​​timpul inspecției vizuale, cât și prin analiza ADN-ului. În astfel de cazuri, anchetatorii colaborează cu experți criminaliști pentru a segmenta și separa rămășițele în vederea examinării ulterioare.

UPDATE 12:00 În Zaporijjea, patru persoane au fost rănite în urma atacului cu drone rusești asupra regiunii.

„Epava dronei a luat foc într-o zonă deschisă de la locul atacului. În plus, o clădire cu două etaje și 5 mașini au fost avariate de unda de șoc. Salvatorii au stins incendiul”, conform Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Psihologii Serviciului de Urgență au oferit asistență la 10 cetățeni, dintre care 3 sunt copii.

UPDATE 09:50 Noaptea trecută, în Sumî, o dronă rusească de tip „Molniya” a lovit o parcare din districtul Kovpakivskyi, provocând un incendiu. Potrivit Ukrinform, Serhii Kryvosheienko, șeful Administrației Militare a orașului Sumî, a raportat acest lucru pe Telegram.

„Rapoartele preliminare indică faptul că patru camioane și o clădire de utilități au fost avariate”, potrivit sursei citate.

Dimineața, armata rusă a atacat o benzinărie din cartierul Zarichne al orașului. Există pagube.

„Conform datelor preliminare, nu au existat victime”, a menționat șeful Administrației Militare.

UPDATE 08:30 Forțele ruse au lansat 975 de atacuri asupra a 56 de așezări din regiunea Zaporijjea în ultimele 24 de ore, ucigând trei persoane și rănind 18. Șeful Administrației Militare Regionale Zaporijjea, Ivan Fedorov, a relatat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

Potrivit lui Fedorov, atacurile au inclus 24 de atacuri aeriene, 712 atacuri cu drone – majoritatea implicând drone FPV – patru atacuri cu sisteme multiple de lansare a rachetelor și 235 de atacuri de artilerie.

Autoritățile au primit 95 de rapoarte privind daunele aduse locuințelor, vehiculelor și infrastructurii civile. Ulterior, o altă dronă rusească a explodat lângă un autobuz din oraș, rănind șapte persoane, inclusiv doi copii.