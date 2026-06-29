LIVE TEXT Kremlinul evită să spună dacă Lukașenko mediază comunicarea dintre Moscova și Kiev. Război în Ucraina, ziua 1587

UPDATE 21:10 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni, 29 iunie, că liderul belarus Alexandr Lukașenko nu i-a transmis președintelui rus Vladimir Putin niciun mesaj din partea președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski, scrie Meduza. Declarația vine după întâlnirea neoficială pe care Lukașenko și Putin au avut-o în weekend, la Valdai. Potrivit lui Peskov, discuțiile nu au fost reflectate pe larg în presa de stat deoarece au avut un caracter informal.

Întrebat dacă Lukașenko ar putea servi drept canal de comunicare între Moscova și Kiev, reprezentantul Kremlinului a evitat un răspuns direct.

„Pentru ca aceste canale existente să funcționeze, ele trebuie să rămână în umbră. Nu trebuie să fie publice. De aceea nu voi răspunde la această întrebare. Dar, desigur, subiectul Ucrainei s-a aflat pe agenda discuțiilor”, a spus Peskov.

Imediat după întrevederea cu Putin, Lukașenko a plecat în China, unde s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping. Potrivit informațiilor oficiale, discuțiile au vizat relațiile bilaterale. La finalul întrevederii, Ministerul chinez de Externe a transmis că Beijingul „sprijină Belarusul în apărarea suveranității, independenței și integrității sale teritoriale”. Ucraina nu a fost menționată în comunicatul oficial.

În ultimele zile, mai multe publicații au relatat că Lukașenko ar putea juca un rol de intermediar între Moscova și Kiev. Publicația Insider UA, citând surse din biroul președintelui ucrainean, susține că Volodîmîr Zelenski i-ar fi transmis prin Lukașenko lui Putin o propunere privind începerea negocierilor de pace. Aceleași surse afirmă că liderul belarus ar fi dat asigurări Kievului și Washingtonului că echipamentele de retransmisie amplasate în Belarus, despre care Ucraina susține că au fost folosite pentru coordonarea atacurilor rusești asupra teritoriului ucrainean, nu vor mai fi repuse în funcțiune.

Speculațiile despre un posibil rol de mediator al lui Lukașenko au apărut după ce Zelenski a anunțat că a transmis Rusiei o nouă propunere de pace, declarație făcută cu o zi înaintea întâlnirii dintre liderii Rusiei și Belarusului. Cu o zi înainte, Lukașenko afirmase că s-a întâlnit la Minsk cu reprezentanți ai Ucrainei.

În același timp, Vladimir Putin continuă să susțină public că Rusia va continua războiul până la atingerea „obiectivelor operațiunii militare speciale”.

UPDATE 16:40 Atacurile rusești din Ucraina au ucis cel puțin 15 persoane și au rănit cel puțin 118 alte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 29 iunie, în timp ce numărul morților a crescut în urma unui atac rusesc de dimineață asupra Dnipro, relatează Kyiv Independent.

„Rusia a lansat 108 drone împotriva Ucrainei peste noapte, dintre care a raportat că a doborât 82”, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Atacul rusesc de dimineață asupra orașului Dnipro din centrul-estul țării a ucis cel puțin cinci persoane și a rănit 28, dintre care patru sunt în stare critică, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha. Autoritățile locale nu au spus încă ce armă au folosit trupele ruse pentru a lovi orașul, situat la peste 100 de kilometri de liniile frontului.

În sud-estul regiunii Zaporijjea, șase persoane au fost ucise și 34 de persoane au fost rănite în atacuri rusești.

În nord-estul regiunii Harkiv, două persoane au fost ucise și 25 de persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite în atacuri rusești în ultima zi.

În nord-estul regiunii Sumî, cel puțin două persoane au fost ucise și alte nouă au fost rănite în atacuri rusești în ultima zi, a declarat administrația militară regională.

În estul regiunii Donețk, cel puțin șapte persoane au fost rănite în atacuri rusești în ultima zi, a declarat guvernatorul regional, Vadym Filashkin.

UPDATE 13:58 Pe 29 iunie, armata rusă a atacat un microbuz într-un district din Zaporijjea. Două persoane au fost ucise. Acest lucru a fost raportat de Ivan Fedorov, șeful Forțelor de Operațiuni Speciale din Zaporijjea, potrivit Hromadske.

Potrivit acestuia, rușii au lovit microbuzul cu o dronă. Cel puțin șase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în atac.

La ora 11:00, Fedorov a raportat că o amenințare cu rachete balistice a fost detectată în regiunea Zaporijjea. Forțele de Operațiuni Speciale au raportat ulterior o amenințare din partea dronelor de atac.

UPDATE 11:55 În regiunea Poltava o persoană rănită în urma bombardamentelor rusești. Un incendiu a izbucnit la o benzinărie din districtul Poltava, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Salvatorii au stins rapid incendiul, împiedicându-l să se răspândească.

De asemenea, în regiunea Kirovograd, armata rusă a atacat una dintre instalațiile de infrastructură din Kropîvnîțkîi.

A izbucnit un incendiu. Salvatorii au stins focul. Conform Serviciului de Urgență ucrainean, nu au fost raportate decese sau răniți.

UPDATE 10:12 Forțele ruse au lansat peste zece atacuri cu drone și lovituri de artilerie asupra districtelor Nikopol și Kamianske din regiunea Dnipropetrovsk. Șeful administrației militare regionale, Oleksandr Hanzha, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

În districtul Nikopol, armata rusă a vizat orașul Nikopol, precum și comunitățile Marhanets, Myrove, Pokrovske și Chervonohryhorivka.

„În urma atacurilor ruse, locuințe private au fost avariate”, potrivit sursei citate.

În districtul Kamianske, trupele ruse au lovit comunitatea Piatykhatky.

„Atacul a provocat un incendiu și a avariat o clădire administrativă și instalații de infrastructură”, conform Ukrinform.

Nu au fost raportate victime în niciunul dintre districte.

UPDATE 08:48 Noaptea trecută, drone rusești au atacat Harkiv.

„Bombardamentul a provocat un incendiu de amploare – o clădire a depozitului ardea pe teritoriul uneia dintre instalațiile din cartierul Kholodnohirsky al orașului”, potrivit Serviciului de Urgență al Ucrainei.

Conform datelor preliminare, nu există victime sau răniți. Unități ale Serviciului de Urgență de Stat sunt implicate în eliminarea consecințelor atacului rus.