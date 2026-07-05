LIVE TEXT Peste 200 de mii de ținte lovite de trupele ucrainene, în iunie. Trei recorduri, doborâte. Război în Ucraina, ziua 1593

UPDATE 17: 50 Pe parcursul lunii iunie, forețele armate ucrainene au reușit să atace peste 200 de mii de ținte rusești. Mai mult, numărul loviturilor asupra țintelor aflate la mai mult de 50 km de linia de contact aproape s-a dublat, informează ministrul ucrainean al Apărării, Mihail Fiodorov, citat de Hromadske.

Potrivit lui Fiodorov, intensitatea atacurilor asupra țintelor din Crimeea ocupată a crescut semnificativ în iunie. Accentul principal este pus pe logistica rusească, deoarece distrugerea depozitelor, a transportului și a rutelor de aprovizionare reduce capacitatea Rusiei de a-și sprijini unitățile.

Mai mult, în această perioadă, armata ucraineană a înregistrat rezultate record în mai multe domenii:

A distrus un număr record de piese de artilerie inamice;

A interceptat 49 575 de drone și quadcoptere rusești, cel mai bun rezultat de până acum;

A stabilit un record istoric pentru numărul de vehicule și motociclete rusești distruse.

Se mai informează în luna iunie 2026, armata ucraineană a eliminat sau rănit grav aproximativ 28 de mii de militari ai armatei ruse.

UPDATE 9:15 „Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii va fi decisivă”, i-a transmis Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, lui Donald Trump, președintele Statelor Unite, în mesajul său de felicitare cu ocazia Zilei Independenței SUA, marcată pe 4 iulie. Anul acesta au fost celebrați 250 de ani de la înființarea SUA.

„Suntem recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul oferit – de la sistemele Javelin și Patriot până la susținerea politică – și apreciem enorm faptul că America ne sprijină în apărarea independenței noastre. Le sunt recunoscător tuturor americanilor cărora le pasă de viitorul Ucrainei, al Europei și al tuturor oamenilor din lume pentru care libertatea are valoare”, se arată în mesajul de felicitare al lui Zelenski adresat lui Donald Trump și tuturor americanilor.

„Desigur, împreună cu președintele Trump am discutat despre situația actuală de pe front și despre eforturile diplomatice. Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea Americii va avea o importanță decisivă. Am convenit să continuăm această discuție în persoană, în cadrul summitului NATO de la Ankara”, a mai subliniat președintele Ucrainei.

Summitul NATO de la Ankara va avea loc în 7–8 iulie 2026, la complexul prezidențial Beștepe din capitala Turciei. Este al 36-lea summit al Alianței. Unul dintre subiectele de pe agendă este sprijinul Ucrainei.

Și Vladimir Putin, președintele Rusiei, l-a sunat pe Donald Trump de Ziua Independenței SUA. Cei doi au abordat și situaţia din Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara, potrivit unui consilier prezidențial rus.