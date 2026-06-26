Procedura de obținere a cetățeniei ucrainene va fi simplificată pentru ucrainenii care locuiesc în R. Moldova

Ucrainenii care locuiesc în R. Moldova vor putea obține cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Guvernul a adăugat Moldova pe lista statelor ai căror cetățeni beneficiază de acest mecanism. Acest lucru a fost anunțat de prim-ministra Ucrainei, Iulia Sviridenko, potrivit Suspilne.

„Pentru țările noastre, acesta este un pas firesc. Ne unește o frontieră comună, un drum comun către UE și sprijinul reciproc în contextul agresiunii ruse. În Moldova trăiește o comunitate ucraineană numeroasă și dorim ca oamenii să aibă un acces mai ușor la cetățenia ucraineană”, a subliniat Sviridenko.

În prezent, procedura de obținere a cetățeniei prevede susținerea unor examene de limbă ucraineană, Constituție și istorie a Ucrainei, însă acestea pot fi susținute doar pe teritoriul Ucrainei. Guvernul ucrainean lucrează la introducerea unui format la distanță pentru susținerea examenelor, precum și la simplificarea procedurii de întocmire a documentelor prin intermediul instituțiilor diplomatice din străinătate.

În mod separat, Sviridenko a discutat cu prim-ministrul Moldovei, Alexandra Munteanu, despre dezvoltarea cooperării în domeniul infrastructurii, și anume construirea unui nou pod între cele două țări.