Ucraina a venit cu explicații pentru explozia dronei din Portul Constanța, la o lună de la incident

Controlul asupra a patru drone navale a fost pierdut în dupa-amiaza zilei de 4 iunie, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc. Kievul a informat România de pericol a doua zi, 5 iunie, la ora 9:54, anunță Ministerul Apărării Naționale din România (MApN) care spune că partea ucraineană a răspuns la 14 întrebări adresate de ministru, Radu-Dinel Miruță, scrie HotNews.ro.

Drona din Portul Constanța a explodat la ora 10:27. Primele informații fuseseră primite de Garda de Coastă în jurul orei 6:20, când Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a semnalat că în Dana 78 a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării”, precizează Ministerul Apărării.

Kievul a informat autoritățile române despre pericolul reprezentat de cele patru drone, a doua zi dimineață.

„În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9:54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone. Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare”, precizează MApN.

„Este un incident izolat, mai spune partea ucraineană „cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse.”

Radu Miruță a adresat 14 întrebări Ucrainei

Ministerul Apărării precizează că Ucraina a răspuns întrebărilor adresa de Radu Miruță, partea ucraineană a oferit acum răspunsuri, iar ministrul a cerut clarificări suplimentare.

„Am cerut ministrului Apărării din Ucraina răspuns la 14 întrebări, deschis. În urma cărora să ni se clarifice ce misiuni au avut, când au venit, dacă au pierdut sau nu controlul, când au pierdut controlul, când au știut asta”, spunea Miruță după incidentul din portul Constanța.

De asemenea, MApN precizează că a solicitat părții ucrainene deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Ucrainene și Forțele Navale Române și au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc, în timp util, cu privire la riscurile din Marea Neagră.

De asemenea, ministrul apărării naționale a cerut oficial părții ucrainene ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv.

Cronologia incidentului, prezentată de MApN

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 06:20, Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale – CCN despre prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. CCN a informat Garda de Coastă și SRI și a alertat Centrul 39 Scafandri pentru pregătirea echipelor EOD (neutralizare muniții).

La ora 09:54, autoritățile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare. Imediat după primirea informației, Forțele Navale au avertizat echipele de intervenție de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat.

La ora 10:27 s-a produs explozia dronei din Dana 78. Nu au fost înregistrate victime.

În continuarea intervenției, șeful Forțelor Navale a dispus executarea unei cercetări aeriene pe mare cu un elicopter Puma Naval. Totodată, Direcția Hidrografică Maritimă a emis un aviz către navigatori privind existența unor obiecte periculoase în zonă. Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat cu privire la situație.

În jurul orei 11:00, Poliția de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă a observat o explozie puternică (a doua dronă) în afara portului Constanța.

În jurul orei 13:00, Garda de Coastă a primit informații de la nave comerciale aflate în larg potrivit cărora alte două explozii puternice (dronele trei și patru) au fost observate în largul Mării Negre.

La ora 14:35 a fost decisă sistarea operațiunilor de intervenție, ca urmare a coroborării datelor transmise de partea ucraineană și a celor raportate din teren, cele patru drone fiind confirmate distruse.