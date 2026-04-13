Aliații NATO refuză să se alăture blocadei impuse de Trump asupra porturilor iraniene

Aliații NATO au declarat luni că nu se vor implica în planul președintelui american Donald Trump de a bloca porturile iraniene, propunând să intervină abia după încetarea luptelor, o mișcare care riscă să-l nemulțumească pe Trump și să accentueze tensiunile din cadrul alianței, relatează Reuters.

Trump a afirmat că armata americană va distruge orice navă iraniană care se va apropia de blocada instituită luni, după ce discuțiile din weekend nu au reușit să conducă la un acord pentru încetarea conflictului cu Iranul, care durează de șase săptămâni.

Trump a declarat inițial că SUA vor colabora cu alte țări pentru a bloca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, însă armata americană a precizat ulterior că blocada se va aplica doar navelor care se îndreaptă spre sau vin din porturile iraniene.

De la izbucnirea războiului, pe 28 februarie, Iranul a blocat în mare măsură această cale navigabilă pentru toate navele, cu excepția celor proprii. Acesta încearcă să-și asigure controlul permanent asupra strâmtorii și, eventual, să perceapă taxe de la navele care o utilizează.

„Blocada va începe în scurt timp. Alte țări vor fi implicate în această blocadă”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social duminică.

Însă aliații NATO, inclusiv Marea Britanie și Franța, au afirmat că nu se vor lăsa atrași în conflict participând la blocadă, declarând în schimb că lucrează la o inițiativă de deschidere a strâmtorii, prin care trece în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol.

Refuzul lor de a participa reprezintă un alt motiv de tensiune cu Trump, care a amenințat că se va retrage din alianța militară și ia în calcul retragerea unei părți din trupele americane din Europa, după ce mai multe țări au refuzat avioanelor militare americane accesul în spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri asupra Iranului.

„Nu susținem blocada”, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC.

„Decizia mea a fost foarte clară: indiferent de presiune – și a existat o presiune considerabilă –, nu ne vom lăsa antrenați în război”, a spus el.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis guvernelor europene că Trump dorește angajamente concrete în viitorul apropiat pentru a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat diplomați pentru Reuters săptămâna trecută.

NATO ar putea juca un rol în strâmtoare dacă cei 32 de membri ai săi ar ajunge la un acord privind formarea unei misiuni, a declarat Rutte joi.

Mai multe țări europene au declarat că sunt dispuse să ajute în strâmtoare, dar numai după ce ostilitățile vor înceta definitiv și se va ajunge la un acord cu Iranul că navele lor nu vor fi atacate.

Franța va organiza o conferință cu Marea Britanie și alte țări pentru a crea o misiune multinațională menită să restabilească navigația în strâmtoare, a declarat luni președintele francez Emmanuel Macron.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi lansată de îndată ce situația o va permite”, a declarat Macron.

Inițiativa vizează stabilirea unor reguli pentru trecerea în siguranță și coordonarea navelor militare în vederea escortării petrolierelor, a afirmat Starmer luni în parlament.

„Vreau să fiu foarte clar: este vorba despre protejarea transportului maritim și susținerea libertății de navigație odată ce conflictul se va încheia. Obiectivul nostru comun aici este un plan coordonat, independent și multinațional”, a spus el.

O întâlnire pentru elaborarea planurilor misiunii, la care vor participa aproximativ 30 de țări, inclusiv țări din Golf, India, Grecia, Spania, Italia, Țările de Jos și Suedia, ar putea avea loc încă de joi la Paris sau Londra, a declarat o sursă diplomatică franceză pentru Reuters.

Navele militare ar oferi siguranță fără a fi beligerante, a spus sursa, adăugând că Iranul și SUA vor fi informate despre misiune, dar nu vor juca un rol direct.

O altă sursă diplomatică europeană s-a întrebat dacă Trump ar saluta o misiune acum, după ce a ordonat blocada.

„De vreme ce Trump folosește acum strâmtoarea ca pârghie proprie, oare mai dorește o misiune acolo?”, a spus sursa Reuters.

„Strâmtoarea Ormuz ar trebui redeschisă pe cale diplomatică”, a declarat luni ministrul turc de externe, Hakan Fidan, adăugând că înființarea unei forțe internaționale care să o supravegheze ar fi o operațiune complicată. El a făcut apel la NATO să-și reînnoiască relațiile cu administrația Trump în cadrul summitului care va avea loc la Ankara în luna iulie.