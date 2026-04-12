Trump anunță blocarea Strâmtorii Ormuz după eșecul negocierilor cu Iranul: „Orice iranian care va trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi distrus!”

Președintele Statelor Unite ale Americii (SUA) Donald Trump a declarat duminică, 12 aprilie, că Marina SUA va începe imediat blocarea Strâmtorii Ormuz, escaladând situația după ce negocierile cu Iranul nu au reușit să ducă la un acord pentru încheierea războiului, punând în pericol un armistițiu fragil de două săptămâni, transmite Reuters.

Trump a mai afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că SUA vor intercepta orice navă aflată în ape internaționale care a plătit o taxă Iranului și vor începe să distrugă minele despre care afirmă că au fost amplasate de iranieni în strâmtoare – un punct strategic prin care trece aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu energie și pe care Iranul l-a blocat.

„Începând imediat, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va începe procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Ormuz (…) Am instruit, de asemenea, Marina noastră să identifice și să intercepteze fiecare navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului. Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere sigură pe mările deschise”, a declarat Trump.

Trump a mai adăugat că „orice iranian care va trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi distrus!”.

Statele Unite și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord după așteptatele negocieri care au avut loc în capitala Pakistanului, Islamabad, Vicepreședintele american JD Vance declarând că Teheranul a refuzat să accepte condițiile Washingtonului după 21 de ore de discuții, a transmis Al Jazeera.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă mai degrabă pentru Iran decât pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat Vance, șeful delegației SUA, jurnaliștilor înainte de a părăsi Islamabad, după cea mai înaltă întâlnire între Washington și Teheran de la Revoluția Islamică din 1979.

El a precizat că Iranul a ales „să nu accepte condițiile noastre”, adăugând că SUA trebuie să vadă un „angajament fundamental” din partea Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare.

„Trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta să obțină o armă nucleară și că nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o astfel de armă”, a adăugat Vance.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat duminică că nimeni nu se aștepta ca negocierile cu SUA să conducă la un acord într-o singură sesiune.

„Desigur, de la început, nu ar fi trebuit să ne așteptăm să ajungem la un acord într-o singură sesiune. Nimeni nu avea o astfel de așteptare”, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, potrivit postului de stat IRIB.

El a adăugat că Teheranul este „încrezător că contactele cu Pakistanul și cu ceilalți prieteni din regiune vor continua”.