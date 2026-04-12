După 21 de ore de discuții în Pakistan, Statele Unite și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord

Statele Unite și Iranul nu au reușit să ajungă la un acord după așteptatele negocieri care au avut loc în capitala Pakistanului, Islamabad, Vicepreședintele american JD Vance declarând că Teheranul a refuzat să accepte condițiile Washingtonului după 21 de ore de discuții, transmite Al Jazeera.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă mai degrabă pentru Iran decât pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat Vance, șeful delegației SUA, jurnaliștilor înainte de a părăsi Islamabad, după cea mai înaltă întâlnire între Washington și Teheran de la Revoluția Islamică din 1979.

El a precizat că Iranul a ales „să nu accepte condițiile noastre”, adăugând că SUA trebuie să vadă un „angajament fundamental” din partea Teheranului de a nu dezvolta arme nucleare.

„Trebuie să vedem un angajament afirmativ că nu vor căuta să obțină o armă nucleară și că nu vor căuta instrumentele care le-ar permite să obțină rapid o astfel de armă”, a adăugat Vance.

John Hendren, corespondent Al Jazeera la Washington, DC, a menționat că alegerea lui Vance pentru această misiune arată că SUA tratează negocierile cu seriozitate.

„Faptul că Vance a plecat nu înseamnă neapărat că negocierile s-au încheiat”, a spus el, adăugând că principalele puncte de dispută par a fi Strâmtoarea Hormuz, pe care Iranul continuă să o controleze, și diferențele privind dosarul nuclear.

Hendren a subliniat că SUA cer nu doar ca Iranul să se angajeze să nu dezvolte arme nucleare, ci și să nu încerce să obțină instrumentele necesare, ceea ce în trecut a făcut ca negocierile să dureze ani de zile.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat duminică că nimeni nu se aștepta ca negocierile cu SUA să conducă la un acord într-o singură sesiune.

„Desigur, de la început, nu ar fi trebuit să ne așteptăm să ajungem la un acord într-o singură sesiune. Nimeni nu avea o astfel de așteptare”, a spus purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, potrivit postului de stat IRIB.

El a adăugat că Teheranul este „încrezător că contactele cu Pakistanul și cu ceilalți prieteni din regiune vor continua”.

Corespondentul Al Jazeera, Tohid Asadi, relatând din Teheran, a spus că partea iraniană nu a oferit detalii tehnice sau alte informații despre punctele de controversă din negocieri.

„Anterior, discuțiile dintre Washington și Iran s-au concentrat pe dosarul nuclear și pe stocul de uraniu îmbogățit, ceea ce a fost un punct de dispută în rundele anterioare de negocieri. Dar de data aceasta abordăm un set mult mai cuprinzător de probleme, iar evident că această cuprindere aduce și alte chestiuni controversate”, a spus corespondentul , menționând că ambele părți încearcă să abordeze subiecte de la Strâmtoarea Ormuz până la garanțiile de securitate.

Între timp, Pakistanul a făcut apel la SUA și Iran să respecte armistițiul și să continue eforturile pentru pace durabilă.

„În numele Pakistanului, vreau să mulțumesc ambelor părți pentru aprecierea eforturilor Pakistanului de a obține armistițiul și rolul său de mediator. Sperăm ca ambele părți să continue cu un spirit pozitiv pentru a atinge pacea și prosperitatea durabilă pentru întreaga regiune și nu numai”, a declarat ministrul de externe pakistanez, Ishaq Dar.

Conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a început pe 28 februarie și s-a extins în regiunea mai largă a Orientului Mijlociu, cu atacuri retaliatorii ale Teheranului asupra Israelului și a țărilor din Golf care găzduiesc active americane. Peste 2000 de persoane au fost ucise, iar zone civile și militare au fost afectate în atacurile US-Israel asupra Iranului.

Războiul a început în ciuda mai multor runde de negocieri dintre Washington și Teheran. Oman, mediatorul, a declarat că războiul a început deși un acord era „la îndemână”. Experții au spus că conflictul a încălcat legile internaționale. Acordul nuclear semnat în 2015 între SUA și Iran a fost anulat în primul mandat al lui Donald Trump. Războiul a provocat și o criză globală de energie după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze.

Delegația SUA, condusă de Vance, și delegația iraniană, condusă de președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, au discutat modalități de avansare a armistițiului deja amenințat de dezacorduri profunde și de atacurile continue ale Israelului împotriva grupării libaneze Hezbollah.

Atacurile israeliene au continuat în sudul Libanului, cel puțin șase persoane fiind ucise în districtul Tyre în ultimul atac.