Trump declară că forțele americane „curăță” Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a postat sâmbătă, 11 aprilie, pe rețelele de socializare că armata Statelor Unite a început să „curețe” Strâmtoarea Ormuz și că toate navele iraniene de mine au fost scufundate, potrivit Reuters.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare, adăugând că „toate cele 28” de „nave de mine” ale Iranului zac, de asemenea, pe fundul mării.

Trump a afirmat în repetate rânduri că forțele americane au distrus marina și forțele aeriene iraniene, paralizând în același timp programele sale de rachete balistice și nucleare.

Însă teama de atacuri iraniene asupra navelor maritime din ultimele săptămâni a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, o conductă critică pentru aprovizionarea globală cu petrol.

Limitarea strâmtorii a perturbat piețele energetice globale. Prețurile la benzină din SUA au crescut vertiginos, chiar dacă cea mai mare parte a petrolului care curge prin această cale navigabilă nu merge în Statele Unite.

Reprezentanții SUA și Iranului au început sâmbătă, 11 aprilie, discuțiile găzduite de Pakistan la Islamabad, în contextul unui armistițiu fragil în conflict.

Delegația americană, condusă de vicepreședintele JD Vance și care îi includea pe trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și pe ginerele Jared Kushner, a aterizat sâmbătă dimineață la bordul a două avioane ale Forțelor Aeriene americane la o bază aeriană din Islamabad, unde a fost primită de șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, și de ministrul de externe Ishaq Dar.

Delegația iraniană, condusă de președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și de ministrul de externe Abbas Araqchi, a sosit vineri, 10 aprilie.