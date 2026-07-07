Alertă în Delta Dunării: NATO a ridicat două avioane de luptă

Un grup de ținte aeriene au fost detectate astăzi, 7 iulie, în apropiere de granița cu România, iar în nordul județului Tulcea a fost dat un mesaj RO-Alert. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 10.25, pentru monitorizarea situației, transmite ministerul, scrie Hotnews.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale din România (MApN) a detectat marți, 7 iulie, ora 09.52, un grup de ținte aeriene la o distanță de aproximativ 20 km Est de Insula Șerpilor, Ucraina”, a informat MApN.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din România privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 10:29.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 11.05”, a precizat MApN.

15 pătrunderi de drone în România în 2026

De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România.

„În acest context, au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian național și au fost identificate, în aproximativ 50 de situații, drone sau fragmente de drone pe teritoriul României”, transmitea recent MApN.

Numai în anul 2026 au fost înregistrate 35 de atacuri în apropierea frontierei, iar, ca măsură de protecție și monitorizare a spațiului aerian, aeronavele aflate în serviciul de poliție aeriană au fost ridicate în 28 de situații.