Ajutor UE, de peste 140 de miliarde de euro, acordat României, Spaniei și Ciprului pentru a face față dezastrelor naturale

Parlamentul European a aprobat marți, 7 iulie, utilizarea a 144,1 milioane de euro din fonduri UE pentru a sprijini România, Spania și Cipru după incendiile forestiere, inundațiile și valurile de caniculă din 2025.

Potrivit unui comunicat de presă, cu 642 de voturi pentru, 13 împotrivă și o abținere, eurodeputații au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE):

120,55 milioane de euro pentru Spania

14,34 milioane de euro pentru România

9,21 milioane de euro pentru Cipru

Spania și Cipru au primit deja plăți în avans (30 de milioane de euro și, respectiv, 2,3 milioane de euro) pentru a-și sprijini eforturile inițiale de redresare. Sprijinul UE va contribui la finanțarea măsurilor de răspuns în situații de urgență, inclusiv refacerea infrastructurii esențiale și a serviciilor publice, curățarea zonelor afectate de dezastre și furnizarea de cazare temporară, servicii de salvare și alte măsuri urgente de redresare.

Spania s-a confruntat cu secetă prelungită, valuri de caniculă intense și mai multe focare majore de incendii forestiere pe tot parcursul anului, cele mai distructive incendii începând din august 2025, forțând evacuări în masă și ducând la pierderea a opt vieți omenești. România s-a confruntat cu inundații grave în mai și iunie 2025, după zile de precipitații abundente. Mai multe regiuni au suferit pagube importante. La mina de sare Praid, inundațiile au compromis infrastructura critică și au declanșat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pe scară largă.

În Cipru, două incendii forestiere majore din iulie 2025 au afectat în principal regiunile Limassol și Paphos, mii de locuitori fiind strămutați, provocând moartea a două persoane și distrugând aproape 900 de proprietăți private, perturbând în același timp educația și serviciile de sănătate.

FSUE este principalul instrument al UE de ajutor în urma dezastrelor. De la lansarea sa în 2002, acesta a oferit sprijin în valoare de peste 10 miliarde de euro pentru 147 de dezastre, inclusiv 127 de dezastre naturale și 20 de urgențe de sănătate publică, în 25 de state membre ale UE și în șase țări în curs de aderare. Sezonul incendiilor forestiere din 2025 a fost cel mai distructiv înregistrat vreodată.