Prețul gazelor pentru consumatori ar putea să scadă cu un leu și 60 de bani, spune Alexandru Slusari. Directorul interimar al Energocom: „Există premise”

Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare indică un preț de achiziție mediu ponderat de circa 390 de euro pentru o mie de metri cubi.

Contactat de ZdG, directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a confirmat că există premise pentru ieftinirea gazelor, dar fără a comenta posibilul preț.

„Noi și în luna septembrie am comunicat că prețul nostru mediu ponderat de achiziție este 38,5 euro/ MWh (410 euro/1000 m³). În hotărârea ANRE anterioară era alt preț (487.94 euro/1000 m³, n.r.). Nu vă pot spune cu câte procente (ar urma să se micșoreze prețul pentru consumatori, n.r.)”, a spus Buzatu.

Conform legislației, Energocom este obligat până la 1 decembrie să prezinte toate calculele necesare pentru stabilirea tarifului pentru gazele naturale pe piața reglementată. Alexandru Slusari a spus pentru Jurnal TV că întreprinderea va depune luni, 1 decembrie, toate cifrele la ANRE. Slusari a precizat că Energocom nu solicită un anumit tarif, dar prezintă formula de preț a gazelor naturale, care include toată structura cheltuielilor.

„Prețul mediu ponderat al gazului natural achiziționat pentru sezonul rece este semnificativ mai jos decât cel introdus în tariful actual. Mai bine spus, Energocom datorită profesionalismului echipei și strategiei corecte de achiziționare, a reușit să procure gazele naturale pentru sezonul rece 2025-2026, sub 390 euro pentru 1000 metri cubi. Reieșind din aceste calcule eu presupun și pot să fac prognoza că gazul, tariful la gaz ar trebui să se micșoreze cu peste 10%, dar decizia finală aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energie”, a declarat membrul Consiliului de administrare al Energocom pentru Jurnal TV.

Alexandru Slusari a precizat că ANRE are la dispoziție 90 de zile pentru a stabili noul tarif în baza calculelor prezentate de furnizor.

În prezent, tariful pentru gazele naturale este de 16 lei și 74 de bani pentru un metru cub, cu TVA. Ultima modificare de tarif a avut loc în decembrie 2024, când prețul a crescut cu 3 lei și 16 bani pentru un metru cub.

Începând de luni, 1 septembrie, S.A. Energocom a devenit furnizorul de gaze naturale a peste 830 de mii de consumatori, conform hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Energocom și Moldovagaz au semnat pe 28 august un contract de prestare a serviciilor de facturare și deservire a consumatorilor finali pentru o perioadă de șapte luni, urmare a preluării din 1 septembrie de către S.A. „Energocom” a obligației de serviciu public și furnizarea de ultimă opțiune.