Un procuror din cadrul PA a trecut evaluarea integrității și a fost propus pentru promovare

Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție (PA), se arată într-un comunciat.

Potrivit Comsiei, completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transmis către procuror și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea de promovare a evaluării.

În cadrul procedurii, Comisia a colectat informații despre procuror și persoanele apropiate acestuia din multiple surse, inclusiv autorități publice, instituții financiar-bancare și surse deschise.

„Pentru clarificarea unor aspecte identificate în procesul de analiză, Completul a transmis procurorului trei runde de întrebări scrise, la care acesta a oferit răspunsuri”, a menționat Comisia.

De asemenea, procurorul a participat la audierea publică din 7 noiembrie 2025.

CSP urmează să decidă în termen de 30 de zile dacă acceptă raportul Comisiei. Raportul de evaluare va fi publicat după expirarea termenului legal de contestare a deciziei CSP.

Anatolie Ciuleacu activează în sistemul procuraturii din 29 mai 2008, atunci când a fost numit în cadrul Procuraturii raionului Leova. În aprilie 2013 a fost desemnat în calitate de procuror în Serviciul Sud al PA.

Până în prezent, Comisia a primit spre evaluare externă numele a 191 de procurori. Din numărul total, 50 de evaluări au fost finalizate, 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din procedură, iar 112 evaluări se află în curs de desfășurare.