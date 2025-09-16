Energocom a anunțat prețul mediu prognozat de achiziție a gazelor naturale pentru anul 2025 –2026

Compania Energocom informează marți, 16 septembrie, că pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă și prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh.

Potrivit Energocom, prețul exact de achiziție pentru fiecare lună va fi cunoscut în ultima zi a lunii precedente livrării.

„În baza ofertelor obținute la licitațiile desfășurate şi cotațiilor TTFFM disponibile la 15 septembrie 2025, prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh (~ 410 EUR/1000 m3), sumă ce include inclusiv costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova”, a precizat compania.

Achizițiile de gaze naturale s-au făcut începând cu luna mai pentru fiecare lună în parte în cadrul a 54 de runde de licitații la care au participat 13 companii din Elveția, Austria, Polonia, Cehia, România, Bulgaria, Germania și Olanda. 26 din runde s-au finalizat cu succes.